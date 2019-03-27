Разогнать митинг в Ингушетии не смогли ни организаторы, ни силовики
Протестующие закидали Росгвардию камнями и обратили в бегство.
Протестующие закидали Росгвардию камнями и обратили в бегство.
Утром 27 марта в столице Ингушетии Магасе силовики разогнали несанкционированный митинг противников главы республики
Формальным поводом для митинга стал законопроект «О референдуме», который глава республики
Глава республики 20 марта отозвал законопроект, сославшись на необходимость его доработки. Тем не менее оппозиция не стала отменять запланированный на 26 марта митинг. Местные власти согласовали его в Назрани, но активистов это место не устроило и протестующие отправились в столицу республики Магас — на ту же площадь, где шестью месяцами ранее проходили многотысячные протесты против новых границ с Чеченской Республикой. Власти в последний момент согласовали новое место проведения митинга, но только на один день.
«С момента подписания соглашения [о границе с Чечней] недовольство Евкуровым в обществе только росло», — говорит журналист и ингушский общественный активист Изабелла Евлоева. На митинге оппозиция приняла резолюцию из шести пунктов, среди которых:
Вечером 26 марта протестующие отказались расходиться и объявили акцию протеста бессрочной. Около 300 человек остались ночевать на площади. Среди них были старейшины тейпов и женщины. Одновременно с этим в республике перестал работать мобильный интернет. Такое уже случалось во время октябрьских протестов в Магасе. Позже Роскомнадзор объяснил, что интернет отключили
Около четырех часов утра силовики попытались взять штурмом площадь перед НТРК, но протестующие оказали сопротивление. В общей сложности Росгвардия три раза пыталась выдавить оппозицию с площади.
По словам активистки Зарифы Саутиевой, в разгоне принимали участие силовики из соседних регионов. Эту же информацию приводит местное оппозиционное издание «Фортанга». Вероятно, это связано с лояльностью местных силовиков к требованиям протестующих. Во время октябрьских протестов ингушский ОМОН не пустил на территорию республики подкрепление из Северной Осетии.
Саутиева говорит, что росгвардейцы действовали жестко, применяя дубинки. К месту проведения митинга пригнали военную технику. Протестующие отбивались камнями, бутылками и уличной мебелью. Сообщается, что среди них есть пострадавшие.
После третьей попытки штурма оппозиции удалось договориться с силовиками о том, что лидеры протеста уведут людей с площади. Взамен им пообещали разрешить провести еще один митинг через пять дней.
«Атаку отбили с большими потерями среди сотрудников Росгвардии. После этого подогнали “Уралы” и тем самым дали понять, что собираются давить ограждения и протестующих. В результате мы договорились, что уходим с площади. Мы ушли пешком из Магаса, но на своих условиях. Нас никто не разгонял», — рассказывает Барах Чемурзиев, один из организаторов митинга. Он подчеркивает, что к бойцам Росгвардии претензий нет — юридически акция протеста не была санкционирована.
Оказалось, что организаторы митинга не могут управлять собравшимися: после переговоров с силовиками несколько сотен человек вышли из Магаса и отправились в село Экажево неподалеку от города. Там они перекрыли федеральную трассу «Кавказ». К часу дня организаторам митинга удалось уговорить людей уйти в мечеть.
«Я надеюсь на федеральную власть. Надеюсь, что последствия будут не только для нас, но и для руководителя региона. Он совершенно не контролирует республику. Потерял всякое уважение у людей, всякий авторитет. Над ним смеются. Для нашего общества это ненормально, но федеральная власть делает вид, будто ничего не видит и не слышит», — говорит Чемурзиев. Он уверен, что в Ингушетии будут возбуждены уголовные дела против тех, кто принимал активное участие в стычках с силовиками. Организаторы же митинга, по его словам, подпадают только под административную ответственность.
Тем временем Следственный комитет Ингушетии уже завел уголовные дела за призывы к массовым беспорядкам. Следователи ищут пользователей Instagram, которые оставляли провокационные комментарии.
Антон Старков
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