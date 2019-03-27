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19:24 (мск), источник: Inc.Russia

«Зря вы на себя не примеряете». Что говорят о задержании экс-министра Михаила Абызова

Накануне ФСБ задержала экс-министра и миллиардера Михаила Абызова, который возглавлял созданное при Дмитрие Медведеве «Открытое правительство». Абызова обвиняют в том, что он якобы продал четыре компании по завышенной в 20 раз стоимости и таким образом похитил у их акционеров 4 млрд рублей. Задержание министра, пусть и бывшего, который к тому же входит в список Forbes c cостоянием в $600 млн, стало громким событием.

Источник: РИА "Новости"

Inc. собрал мнения экспертов.

Сергей Васильев, председатель совета директоров «Русских фондов»

Есть в этом что-то глобально несправедливое. Абызов считался высококлассным системным менеджером. Именно за его системные менеджерские навыки его дважды призывали на самые высокие должности. Я не буду браться за анализ итогов этого проекта «Открытого правительства», но безусловно, если мы посмотрим на все изменения в работе наших государственных органов с 2012-го года, то мы увидим качественный скачок во всех аспектах.

Во многом именно по лекалам «Открытого правительства» стали меняться методы работы правительства. Новомодные сегодня «Национальные проекты» Путина, с 12-тью направлениями, KPI и целями, это есть результат и той работы Михаила Абызова.

Источник: Facebook Сергея

Павел Астахов, адвокат

Сегодня защита обвиняемого находится в очень сложном положении, с учетом того, что практика применения статьи 210 УК РФ расширяется. По различным оценкам, число осужденных по ст. 210 предпринимателей выросло более чем в 2 раза за последние несколько лет.

Статья состоит из оценочных понятий: сплоченность, возможность влияния, структурированность и пр.

Точно такими же понятиями можно охарактеризовать деятельность любой организации, тем более когда речь идет о высшем должностном лице.

Обвинению придется доказывать, в частности, что он оказывал влияние и использовал свое высокое положение вопреки закону.

Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Зря вы на себя не примеряете. <…> Это головного мозга не иметь, граждане. Я — тихий, мирный человек — и то знаю, что Абызову не надо было соваться. А он чем думал? Боюсь, ровно тем, чем все остальные, кто пока что на свободе, как бы нами руководят. Но думать-то не жопой надо. И не воображать, что вас не коснется.

Я езжу в Россию. Меня лично все это тоже может коснуться. Но я знаю и я готова. Хотя бы высплюсь и немецкий доучу, если что. И кипешь такой устрою, что неповадно — я ж умею и предмет знаю. И —поверьте — смогу получить удовольствие.

А эти-то куда? Кому верят, на что надеются? Загадка.

Источник: Facebook Ольги

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации

Абызову предъявлено серьезное обвинение. Это говорит о том, что в стране неприкасаемых нет, идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали.

Источник: ТАСС

Антон Силуанов, первый вице-премьер правительства РФ

Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо.

Источник: Интерфакс

Константин Синюшин, сооснователь компании The Untitled Ventures

Когда какой-то менеджер купит что-то сильно дороже его рыночной цены в коммерческом секторе, то в этом обычно для его собственника виноват покупатель. Но при делах с государством, как мы видим обычаи их делового оборота, всегда и только — виноват продавец. И еще. Госкомпания может приобрести любой актив на рынке только по директиве правительства и лишь после процедуры его правовой проверки и независимой оценки.

Источник: Facebook Константина

Борис Титов, бизнес-омбудсмен

Чтобы судить о законности выбора меры пресечения,… нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем или же как чиновником и руководителем госкомпании. Обращение от Абызова пока не получали. Ситуация требует тщательного изучения.

Источник: РИА

Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС

С министрами у нас был один прецедент — это бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Нынешний пострадавший — министр бывший. Он был министром без портфеля, министром без министерства. Он руководил так называемым Открытым правительством, которое в период медведевской модернизации занималось открытостью государственных данных, цифровизацией и внедрением всякого рода электронных технологий.

Но насколько мы понимаем, задержали его не за это. Обвинение, насколько можно понять на этом раннем этапе, нисколько не связано с его деятельностью в правительстве. Оно связано с его деятельностью в Новосибирске и с его активностью в энергетической сфере. Мы, естественно, ни сейчас, ни потом не можем высказываться о том, насколько обоснованы или не обоснованы эти обвинения. Но еще раз скажу, учитывая тенденции нашего времени, это те сообщения, которые не особенно удивляют.

Источник: Эхо Москвы

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