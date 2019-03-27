«Зря вы на себя не примеряете». Что говорят о задержании экс-министра Михаила Абызова
Накануне ФСБ задержала
Накануне ФСБ задержала
Inc. собрал мнения экспертов.
Есть в этом
Во многом именно по лекалам «Открытого правительства» стали меняться методы работы правительства. Новомодные сегодня «Национальные проекты» Путина, с 12-тью направлениями, KPI и целями, это есть результат и той работы Михаила Абызова.
Источник: Facebook Сергея
Сегодня защита обвиняемого находится в очень сложном положении, с учетом того, что практика применения статьи 210 УК РФ расширяется. По различным оценкам, число осужденных по ст. 210 предпринимателей выросло более чем в 2 раза за последние несколько лет.
Статья состоит из оценочных понятий: сплоченность, возможность влияния, структурированность и пр.
Точно такими же понятиями можно охарактеризовать деятельность любой организации, тем более когда речь идет о высшем должностном лице.
Обвинению придется доказывать, в частности, что он оказывал влияние и использовал свое высокое положение вопреки закону.
Зря вы на себя не примеряете. <…> Это головного мозга не иметь, граждане. Я — тихий, мирный человек — и то знаю, что Абызову не надо было соваться. А он чем думал? Боюсь, ровно тем, чем все остальные, кто пока что на свободе, как бы нами руководят. Но
Я езжу в Россию. Меня лично все это тоже может коснуться. Но я знаю и я готова. Хотя бы высплюсь и немецкий доучу, если что. И кипешь такой устрою, что неповадно — я ж умею и предмет знаю. И —поверьте — смогу получить удовольствие.
А
эти-токуда? Кому верят, на что надеются? Загадка.
Источник: Facebook Ольги
Абызову предъявлено серьезное обвинение. Это говорит о том, что в стране неприкасаемых нет, идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они ни занимали.
Источник: ТАСС
Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо.
Источник: Интерфакс
Когда
Источник: Facebook Константина
Чтобы судить о законности выбора меры пресечения,… нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем или же как чиновником и руководителем госкомпании. Обращение от Абызова пока не получали. Ситуация требует тщательного изучения.
Источник: РИА
С министрами у нас был один прецедент — это бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Нынешний пострадавший — министр бывший. Он был министром без портфеля, министром без министерства. Он руководил так называемым Открытым правительством, которое в период медведевской модернизации занималось открытостью государственных данных, цифровизацией и внедрением всякого рода электронных технологий.
Но насколько мы понимаем, задержали его не за это. Обвинение, насколько можно понять на этом раннем этапе, нисколько не связано с его деятельностью в правительстве. Оно связано с его деятельностью в Новосибирске и с его активностью в энергетической сфере. Мы, естественно, ни сейчас, ни потом не можем высказываться о том, насколько обоснованы или не обоснованы эти обвинения. Но еще раз скажу, учитывая тенденции нашего времени, это те сообщения, которые не особенно удивляют.
Источник: Эхо Москвы