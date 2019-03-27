Защита предложила залог в миллиард рублей за освобождение Абызова

«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — заявил его адвокат Александр Аснис.
В качестве альтернативы защита предлагает отпустить Абызова под домашний арест — то есть избрать любую меру пресечения, только не содержание под стражей.
Следствие со своей стороны настаивает именно на аресте.
По данным СК РФ, в 2011—2014 годах бывший министр похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Виновным себя Абызов не считает.
Абызова задержали накануне вечером. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Как утверждает следствие, вместе с сообщниками — Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым — он похитил у Сибирской энергетической компании и ОАО «Региональные электрические сети» четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.
Сам Абызов заявил в суде, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать невиновность. Он пообещал не скрываться и не угрожать свидетелям и попросил оставить его дома с семьей.