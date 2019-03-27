Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
9 мая по Красной площади поедут новые кабриолеты
Хилари Дафф показала видео домашних родов
54-летняя Алена Апина похорошела, отказавшись от макияжа
7 проблем на вашей кухне, которые стоит решить немедленно
В Японии расцвела сакура (фото)Согласно старинной легенде, традиция любоваться цветами продлевает жизнь до ста лет
Хилари Дафф показала видео домашних родов
Собчак спровоцировала слухи о второй беременности
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви»
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Жена Игоря Николаева восхитила фанатов вокальным мастерством
54-летняя Алена Апина похорошела, отказавшись от макияжа
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
16Карнавал в Рио
18:24 (мск), источник: РИА Новости

Защита предложила залог в миллиард рублей за освобождение Абызова

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Защита в среду предложила Басманному суду Москвы залог в миллиард рублей за освобождение бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — заявил его адвокат Александр Аснис.

В качестве альтернативы защита предлагает отпустить Абызова под домашний арест — то есть избрать любую меру пресечения, только не содержание под стражей.

Новость
«Вероятно, Михаил Абызов не до конца понял, что произошло»

Следствие со своей стороны настаивает именно на аресте.

По данным СК РФ, в 2011—2014 годах бывший министр похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети», крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Виновным себя Абызов не считает.

Абызова задержали накануне вечером. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Как утверждает следствие, вместе с сообщниками — Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым — он похитил у Сибирской энергетической компании и ОАО «Региональные электрические сети» четыре миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Сам Абызов заявил в суде, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать невиновность. Он пообещал не скрываться и не угрожать свидетелям и попросил оставить его дома с семьей.

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова
 Почему туристы из России в Турции не выходят из отелей
Что будет с бензином после 1 апреля
Собор Святой Софии станет мечетью в ответ на действия США
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
В России появится фастфуд для пенсионеров
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Ученые создали беспохмельный спирт
В Мертвом море нашли следы «пожирателей трупов»
Спорт
СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона 29-летний Гарет Бэйл в текущем сезоне провел 35 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 14 мячей при пяти голевых передачах
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Focus за $10 900, или Почему Ford уходит из России В прошлом году европейское отделение принесло концерну Ford сотни миллионов евро убытка. И боссы автомобильной корпорации решили заняться реструктуризаций, которая затронет и Россию
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро из «Формулы любви» Грузинскому актеру Нодару Мгалоблишвили было 87 лет
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Саша Савельева впервые стала мамой 35-летняя певица родила сына
Леди
«Как близнецы»: Елена Малышева показала фанатам маму Поклонники телеведущей поражены сходством родственниц.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь