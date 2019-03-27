Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Источник: Агентство «Москва»
«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (…) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года», — огласила решение судья Наталия Дударь.
Адвокаты экс-министра просили суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест. Сам Абызов заявлял, что не совершал никаких преступных действий и не собирается скрываться.
Поручительства за Абызова в Басманный суд прислали бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, а также глава «Роснано» Анатолий Чубайс и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.
Следствие, в свою очередь, называло невозможным избрание в отношении Абызова более мягкой меры пресечения. Обвинение настаивало, что находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей или попытаться уничтожить доказательства. Как заявил следователь, причастность Абызова к совершению преступлений подтверждается «показаниями потерпевшего, материалами оперативно-разыскной деятельности и иными собранными по делу доказательствами».
«Дело Абызова»
Бывший министр по делам Открытого правительства Абызов был задержан во вторник в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.
По словам адвоката Абызова, задержание произошло не «на трапе самолета», как сообщалось ранее в СМИ, а в подмосковном доме бывшего министра.
Позже ему было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ). По перечисленным обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.
По данным следствия, экс-министр обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитил у энергетических компаний 4 млрд рублей. Предполагается, что он действовал в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым. Как утверждает СК, Абызов и его сообщники «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Вину Абызов, по словам его адвоката, не признает.
Газета «Коммерсантъ» сообщила в среду, что дело в отношении Абызова касается сделки, в результате которой его структуры продали государственному ФГУП «Алмазювелирэкспорт» акции четырех компаний, завысив их стоимость более чем в 21 раз — со 186 млн рублей до 4 млрд рублей.
Абызов в последнее время проживал за рубежом, в Италии и США. Как ранее сообщил источник «Интерфакса», оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр и был задержан. Между тем адвокат Аснис назвал «фейком» информацию СМИ о том, что его подзащитного «выманили» из-за границы. «Это все фейк», — сказал он. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный постоянно живет в России, за рубеж выезжал только на короткие сроки.