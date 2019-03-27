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22:29 (мск), источник: Интерфакс

Суд арестовал еще четверых фигурантов «дела Абызова»

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест четверых фигурантов уголовного дела в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

«Судом удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Николая Степанова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Максима Русакова», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест обвиняемым избран до 25 мая. На тот же срок Басманный суд в среду заключил под стражу Абызова.

Абызову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Пелипасову, директору по экономике и финансам АО «РЭМиС» Фрайденберг предъявлено обвинение в создании и руководстве преступным сообществом и особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ), президенту Новосибирской региональной федерации самбо, предпринимателю Степанову и заместителю генерального директора ООО «Ру-Ком» Русакову — в участии в ОПС и мошенничестве.

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По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность «ОПС Абызова» не относится к предпринимательской и была направлена исключительно на «цель преступного личного обогащения».

Также следствие утверждает, что деятельность ОПС поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Абызов категорически отрицает причастность к каким-либо поступлениям и намерен доказать свою невиновность. Другие фигуранты придерживаются аналогичной позиции.

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