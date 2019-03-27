Суд арестовал еще четверых фигурантов «дела Абызова»

«Судом удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Николая Степанова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Максима Русакова», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Арест обвиняемым избран до 25 мая. На тот же срок Басманный суд в среду заключил под стражу Абызова.
Абызову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Пелипасову, директору по экономике и финансам АО «РЭМиС» Фрайденберг предъявлено обвинение в создании и руководстве преступным сообществом и особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ), президенту Новосибирской региональной федерации самбо, предпринимателю Степанову и заместителю генерального директора ООО «Ру-Ком» Русакову — в участии в ОПС и мошенничестве.
По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.
Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность «ОПС Абызова» не относится к предпринимательской и была направлена исключительно на «цель преступного личного обогащения».
Также следствие утверждает, что деятельность ОПС поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».
Абызов категорически отрицает причастность к каким-либо поступлениям и намерен доказать свою невиновность. Другие фигуранты придерживаются аналогичной позиции.