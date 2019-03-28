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09:34 (мск), источник: Интерфакс

Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Его задержание и обыски в администрации края проходят в рамках дела о махинациях в лесной отрасли.

Источник: РИА "Новости"

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он добавил, что задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинете зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова.

Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко уточнила журналистам, что проверка в здании правительства проходит в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.
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Ранее сообщалось, что 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела — крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Виктор Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93%.

В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

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