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09:31 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил об обысках в коммерческих организациях в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 28 мар — РИА Новости. Обыски проводятся в коммерческих организациях Хабаровска одновременно с обысками в здании правительства, сообщил РИА новости источник, близкий к следствию.

Ранее сообщалось, что в четверг проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что они проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова. Они также сообщили, что в Москве задержан экс-полпред ДФО, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

«Наряду с обысками в правительстве идут обыски в ряде коммерческих организаций по всему Хабаровску. Обыски и задержание Ишаева это связанные между собой события», — сказал собеседник.

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