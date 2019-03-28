Источник сообщил об обысках в коммерческих организациях в Хабаровске

Ранее сообщалось, что в четверг проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что они проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова. Они также сообщили, что в Москве задержан экс-полпред ДФО, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.
«Наряду с обысками в правительстве идут обыски в ряде коммерческих организаций по всему Хабаровску. Обыски и задержание Ишаева это связанные между собой события», — сказал собеседник.