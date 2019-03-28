В Москве задержали второго бывшего министра за неделю
Задержан
Задержан
Бывший губернатор Хабаровского края,
По данным источника «Интерфакса», Ишаев — фигурант дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. Как сообщило агентство, сотрудники ФСБ пришли с обысками зампреда правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. На прошлой неделе по делу о превышении должностных полномочий был арестован бывший зампред регионального правительства Василий Шихалев, тогда же под арест попал лесопромышленник, президент компании BM Group Александр Пудовкин.
Это уже второе громкое задержание высокопоставленных российских чиновников за последнюю неделю. 26 марта был задержан бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.
Виктор Ишаев с 1991 по 2009 год был губернатором Хабаровского края. В апреле 2009 года президент страны Дмитрий Медведев назначил его своим полпредом в ДФО. С 2012 по 2013 год Ишаев возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2013 по 2018 год был советником «Роснефти» по координации проектов компании в ДФО в ранге