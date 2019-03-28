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16:06 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил против Ишаева уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, сообщила пресс-служба СК РФ в мессенджере WhatsApp.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в четверг проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске. Кроме того, в Москве был задержан экс-полпред в ДФО, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Обыски проходят в рамках дела, возбужденного по статье мошенничество.

«Виктор Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения», — говорится в сообщении.

Добавляется, что в отношении Ишаева и иных лиц следователями СК по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть».

Отмечается, что в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

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