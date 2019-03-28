СК возбудил против Ишаева уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, сообщила
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, сообщила
Ранее сообщалось, что в четверг проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске. Кроме того, в Москве был задержан
«Виктор Ишаев задержан, проводятся обыски. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность