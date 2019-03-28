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18:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В России стали чаще давать взятки

За первые два месяца 2019 года в России на 8% выросло количество преступлений коррупционной направленности.

«Их удельный вес перевалил за 2% в общей статистике», — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в ходе передачи «Вопрос с пристрастием», выходящей на интернет-канале ведомства «Эфир».

За январь и февраль в России было зарегистрировано более 314 тыс. преступлений. «Это больше, чем в прошлом году за аналогичный период времени, на 2 тыс., прирост зарегистрированных преступлений составил 0,6%», — отметил господин Куренной.

По его словам, число преступлений, связанных с получением взятки, выросло на 30%. На 37,3% увеличилось число преступлений, связанных с дачей взятки.

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