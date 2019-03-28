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18:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина улетел на зонтике

В турецкой провинции Османие сильный ветер унес уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком. Об этом сообщает издание The Independent.

Трое мужчин пытались удержать большой солнцезащитный зонт, однако ветер оказался слишком сильным. Когда зонт стал подниматься над землей, один из них продолжал цепляться за стойку и взмыл в воздух. Мужчина утверждает, что поднялся над землей на три или четыре метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Со мной все в порядке, на самом деле, — заявил мужчина после приземления. — После того, как до меня дошло, что зонт так и будет лететь вверх, я спрыгнул». Зонт упал на другого человека и сломал ему ногу и ребра.

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