Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Фотодоказательства, почему менять резину сейчас рано
Как перестать думать о плохом: инструкция
85-летняя мама Елены Малышевой снялась в шоу «Жить здорово!»
Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 миллионов рублей
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
После супружеской измены женщина родила двойняшек от разных мужчин
Подписчики осудили Подольскую за то, что ее 3-летний сын спит в «кроватке для грудничка»
Двукратная чемпионка ОИ дисквалифицирована на три года
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
85-летняя мама Елены Малышевой снялась в шоу «Жить здорово!»
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии»
Полина Гагарина без макияжа и укладки выглядит на 18
Валерию раскритиковали за «слишком кукольный» наряд
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Чеченский лидер заявил, что осуждает поступок местного жителя. «Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!!» — написал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что если предполагаемый виновник ДТП не явится в полицию, то его не простит народ, и он станет изгоем. «Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь», — добавил Кадыров.

ДТП на Можайском шоссе произошло 25 марта. В результате наезда внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen на «Ниву» погибли два человека. Водитель внедорожника с места ДТП скрылся. Предполагается, что за рулем находился 29-летний уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

 Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Порошенко назвал условия переговоров с Путиным
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Власти Нью-Йорка распознали в светской львице русскую мошенницу
Чиновница уволилась после курьеза на инаугурации мэра Белгорода
СМИ показали один день из жизни Улюкаева в колонии (фото)
Второй тур неизбежен: на Украине представили последние соцопросы
Лось сбил лыжника во время спуска (видео)
Спорт
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Александра Кокорина По словам одного из адвокатов, нападающему «Зенита» теперь необходима реабилитация из-за травмы колена
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото) На такой необычный шаг пошли аварийно-спасательные службы в Нидерландах, чтобы потушить гибридное купе
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Тина Канделаки готовится стать многодетной матерью Ведущая хочет родить ребенка от молодого мужа
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь