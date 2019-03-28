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20:46 (мск), источник: РИА Новости

Ишаева обвинили в хищении пяти миллионов рублей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев заявил, что он обвиняется в хищении пяти миллионов рублей в течение пяти лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

В четверг в Басманном суде рассматривается ходатайство следствия об избрании Ишаеву меры пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца, до 27 мая. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«Это все абсурд, следствие говорит о пяти миллионах рублей, похищенных в течение пяти лет. Это лишь часть моей зарплаты», — заявил Ишаев.

Ранее сообщалось, что в четверг в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске.

В СК отмечали, что в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

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