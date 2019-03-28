Ишаева обвинили в хищении пяти миллионов рублей
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе,
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе,
В четверг в Басманном суде рассматривается ходатайство следствия об избрании Ишаеву меры пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца, до 27 мая. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
«Это все абсурд, следствие говорит о пяти миллионах рублей, похищенных в течение пяти лет. Это лишь часть моей зарплаты», — заявил Ишаев.
Ранее сообщалось, что в четверг в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске.
В СК отмечали, что в 2014—2017 годах Ишаев, занимая должность