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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Суд отправил Ишаева под домашний арест

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего заключить под домашний арест на два месяца бывшего полпреда в ДФО, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Ишаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 мая», — огласила решение судья Наталия Дударь.
Ишаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в четверг в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске.

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