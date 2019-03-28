Суд отправил Ишаева под домашний арест
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего заключить под домашний арест на два месяца бывшего полпреда в ДФО,
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего заключить под домашний арест на два месяца бывшего полпреда в ДФО,
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Ишаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 мая», — огласила решение судья Наталия Дударь.
Ишаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что в четверг в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве проводятся обыски в правительстве Хабаровского края. Также источники, близкие к следствию, уточнили, что следственные мероприятия проходят в кабинете зампреда правительства края по вопросам безопасности Владимира Хлапова, ряде коммерческих организаций в Хабаровске.