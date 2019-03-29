Комбат растратил триста тягачей
Подполковник, восстановивший Т-34 с памятника, сел за масштабные хищения ремонтируемой техники.
Подполковник, восстановивший Т-34 с памятника, сел за масштабные хищения ремонтируемой техники.
Как стало известно «Ъ», в Калининграде осужден бывший команди
На рассмотрение уголовного дела бывшего комбата Коваленко у судьи Александра Савинова ушло два дня. Еще на стадии следствия подполковник, получивший в 2015 году широкую известность тем, что снял стоявший на постаменте перед воинской частью танк Т-34, восстановил его и ездил на нем на парад 9 Мая в Калининграде, полностью признал свою вину, раскаялся и заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В суде подполковник еще раз раскаялся, а в ходе прений сторон просил не наказывать его слишком строго. Гособвинитель с учетом нанесенного части и военному ведомству ущерба в 50 млн руб. просил суд приговорить бывшего комбата к трем годам колонии общего режима, штрафу в 100 тыс. руб. и запретить ему занимать руководящие должности в течение пяти лет.
Судья Савинов, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил подполковнику Коваленко два года заключения, на такой же срок запретил ему командовать после отсидки и оштрафовал на запрошенную обвинением сумму.
В зале суда на находившегося до этого под домашним арестом офицера надели наручники, препроводив в СИЗО. Неизвестно, будет или нет обжаловать приговор защита: адвокат осужденного Евгений Никомец, ссылаясь на ст. 8 Закона об адвокатуре («адвокатская тайна»), решение суда комментировать отказался.
Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном и особо крупном размерах) весной 2018 года в отношении Романа Коваленко стала проверка комиссией Минобороны сохранности автомобильной и бронетанковой техники частей береговой обороны в
Как установил 306-й военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России, бывший командир
Следует отметить, что в рамках этого дела 306-й ВСО возбудил уголовное дело о растрате и в отношении предполагаемых сообщников комбата — его заместителя майора Андрея Гулина и старшего сержанта контрактной службы Владимира Мартяева. Его расследование еще не завершено.
Юрий Сенаторов