Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Фотодоказательства, почему менять резину сейчас рано
Алкоголь скоро заменят безвредным аналогом
Елизавета Боярская показала всех своих родных-актеров
Москвичи начали покидать город
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
После супружеской измены женщина родила двойняшек от разных мужчин
Подольскую осудили в сети за то, что ее сын спит в «кроватке для грудничка»
Двукратная чемпионка ОИ дисквалифицирована на три года
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
37-летняя Курникова напомнила о своей сексуальной фигуре - видео
Варнава без лифчика взбудоражила Сеть - фото
Зара в деловом наряде и с чокером на шее восхитила фанатов
Ксения Собчак в изысканном платье с лисой взбудоражила соцсети
Самая брутальная порноактриса показала горячие фото - СМИ
Командир из ДНР перешла к ВСУ и поведала о русских
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
03:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Комбат растратил триста тягачей

Подполковник, восстановивший Т-34 с памятника, сел за масштабные хищения ремонтируемой техники.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Калининграде осужден бывший команди ремонтно-восстановительного батальона (в/ч № 93436) Балтийского флота Роман Коваленко, обвиняемый в хищении 300 единиц автотехники. Машины, подлежавшие ремонту, списывались по фиктивным актам и продавались местным предпринимателям. Подполковник избежал длительного заключения, вовремя признав свою вину.

На рассмотрение уголовного дела бывшего комбата Коваленко у судьи Александра Савинова ушло два дня. Еще на стадии следствия подполковник, получивший в 2015 году широкую известность тем, что снял стоявший на постаменте перед воинской частью танк Т-34, восстановил его и ездил на нем на парад 9 Мая в Калининграде, полностью признал свою вину, раскаялся и заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В суде подполковник еще раз раскаялся, а в ходе прений сторон просил не наказывать его слишком строго. Гособвинитель с учетом нанесенного части и военному ведомству ущерба в 50 млн руб. просил суд приговорить бывшего комбата к трем годам колонии общего режима, штрафу в 100 тыс. руб. и запретить ему занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Судья Савинов, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил подполковнику Коваленко два года заключения, на такой же срок запретил ему командовать после отсидки и оштрафовал на запрошенную обвинением сумму.

В зале суда на находившегося до этого под домашним арестом офицера надели наручники, препроводив в СИЗО. Неизвестно, будет или нет обжаловать приговор защита: адвокат осужденного Евгений Никомец, ссылаясь на ст. 8 Закона об адвокатуре («адвокатская тайна»), решение суда комментировать отказался.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном и особо крупном размерах) весной 2018 года в отношении Романа Коваленко стала проверка комиссией Минобороны сохранности автомобильной и бронетанковой техники частей береговой обороны в ремонтно-восстановительных подразделениях Балтфлота. Сама же проверка была инициирована военной контрразведкой, вскрывшей крупные хищения в береговых частях. По результатам широкомасштабной проверки были установлены значительные хищения военных грузовиков и тягачей «Урал», «КамАЗ» и «КрАЗ», а также узлов к ним. Воровству, как установили проверяющие, способствовало отсутствие контроля, учета, а также фиктивные акты внутренней инвентаризации. По данным комиссии Минобороны, которая проводила проверку совместно с сотрудниками 306-й военной прокуратуры гарнизона Калининграда, командир батальона Роман Коваленко с помощью подчиненных занимался изготовлением фиктивных актов по списанию автомобильной и бронетанковой техники, пригодной для ремонта и дальнейшей эксплуатации. Следуя антимонопольному законодательству, высвобождаемое имущество оборонного ведомства должно выставляться на торги. Однако, как установило следствие, списанную технику Балтфлота под видом металлолома подполковник Коваленко продавал местному предпринимателю, учредителю АО 1470 УМТО (управление материально-технического обеспечения) Владимиру Балябину, а тот перепродавал технику своим коллегам, занятым на лесозаготовках, дорожных работах, разработке карьеров и т. п.

Как установил 306-й военный следственный отдел (ВСО) Следственного комитета России, бывший командир ремонтно-восстановительного батальона благодаря списаниям похитил 300 автомобилей, 12 тонн узлов и агрегатов военной техники, а также 2,6 тыс. покрышек, которые также были реализованы. Ущерб, нанесенный Минобороны, составил более 50 млн руб.

Следует отметить, что в рамках этого дела 306-й ВСО возбудил уголовное дело о растрате и в отношении предполагаемых сообщников комбата — его заместителя майора Андрея Гулина и старшего сержанта контрактной службы Владимира Мартяева. Его расследование еще не завершено.

Юрий Сенаторов

 Трамп сделал неожиданный подарок России
Как учителей вынуждают уходить из профессии из-за внешнего вида
СМИ: железная дорога до Казани не получила одобрения Путина
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Смеявшиеся над докладом о зарплатах врачи назвали свой заработок
Корабли НАТО вошли в Черное море
Чиновница уволилась после курьеза на инаугурации мэра Белгорода
СМИ показали один день из жизни Улюкаева в колонии (фото)
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Спорт
ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ Петербургский клуб проиграл восьмой матч подряд в противостоянии с москвичами
Hi-Tech
Lenovo готовит смартфон со 100-мегапиксельной камерой Выйдет уже в следующем месяце.
Авто
Загоревшуюся BMW пришлось сутки держать под водой (фото) На такой необычный шаг пошли аварийно-спасательные службы в Нидерландах, чтобы потушить гибридное купе
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Тина Канделаки готовится стать многодетной матерью Ведущая хочет родить ребенка от молодого мужа
Леди
69-летняя Пугачева в кожаной куртке пришла на модный показ Звезды стали зрителями яркого фэшн-шоу.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь