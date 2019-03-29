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08:55 (мск), источник: ТАСС

Источник: в Тверской области из воинской части сбежал солдат

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он сбежал из 6-й бригады Воздушно-космических сил во Ржеве (воинская часть 51992 — прим. ТАСС). У него с собой автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож», — сказал собеседник агентства.

По его словам, личный состав части поднят по тревоге, ведется розыск беглеца. Военным оказывают содействие работники полиции. «Ориентировки на сбежавшего солдата отправлены в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по Москве», — сказал собеседник агентства.

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