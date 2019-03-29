Источник: в Тверской области из воинской части сбежал солдат
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рядовой российских Вооруженных Сил сбежал с оружием с территории воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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