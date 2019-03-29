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10:13 (мск), источник: RTVi

РБК: ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

Бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова начали прослушивать по крайней мере за два года до задержания. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к СК и знакомые с ходом расследования.

Источник: РИА "Новости"

В дело попали расшифровки переговоров Абызова с бывшем директором бизнес-группы RU-COM Николаем Степановым, датированные 2017−2019 годами. На прослушке их разговоров и построена версия следователей о том, что бывший министр руководил преступным сообществом.

При этом защита Степанова и Абызова, а также сам Абызов утверждают, что записанные разговоры ни к какому преступному сообществу отношения не имеют. Адвокаты говорят, что все записанные разговоры велись на бытовые темы. Об этом говорилось на судебном заседании по делу.

Абызова обвиняют в том, что он вместе со Степановым и еще несколькими фигурантами дела в 2011—2014 годах создал преступное сообщество. В составе этого сообщества Абызов продал активы по завышенной стоимости, а затем вывел денежные средства в офшоры. Следствие считает, что таким образом Абызов и сообщники похитили 4 млрд рублей при реальной стоимости активов в 186 млн рублей.

Абызова и Степанова 27 марта арестовали на два месяца. Они свою вину не признают.

Справка
Схема Абызова: что не так со сделками, за которые арестовали экс-министра

Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

Следите за развитием темы Дело против экс-министра Абызова
 РБК: ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
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