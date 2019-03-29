РБК: ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

В дело попали расшифровки переговоров Абызова с бывшем директором бизнес-группы RU-COM Николаем Степановым, датированные 2017−2019 годами. На прослушке их разговоров и построена версия следователей о том, что бывший министр руководил преступным сообществом.
При этом защита Степанова и Абызова, а также сам Абызов утверждают, что записанные разговоры ни к какому преступному сообществу отношения не имеют. Адвокаты говорят, что все записанные разговоры велись на бытовые темы. Об этом говорилось на судебном заседании по делу.
Абызова обвиняют в том, что он вместе со Степановым и еще несколькими фигурантами дела в 2011—2014 годах создал преступное сообщество. В составе этого сообщества Абызов продал активы по завышенной стоимости, а затем вывел денежные средства в офшоры. Следствие считает, что таким образом Абызов и сообщники похитили 4 млрд рублей при реальной стоимости активов в 186 млн рублей.
Абызова и Степанова 27 марта арестовали на два месяца. Они свою вину не признают.