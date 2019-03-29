Источник: инспекторы ФСИН надели электронный браслет на Ишаева
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Инспекторы
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Инспекторы
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к
«Накануне сотрудники инспекции посетили Виктора Ишаева у него дома на улице Крылатские Холмы, объяснили порядок и условия нахождения под домашним арестом, а также установили оборудование электронного контроля и надели на него электронный браслет», — рассказал источник.
28 марта Басманный суд Москвы избрал Виктору Ишаеву домашний арест сроком на 27 мая. Он обвиняется в мошенничестве со средствами «Роснефти» при заключении контракта на аренду здания представительства «Роснефти» в Хабаровске, в то время, когда был