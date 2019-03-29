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10:39 (мск), источник: ТАСС

Источник: инспекторы ФСИН надели электронный браслет на Ишаева

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Инспекторы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве надели электронный браслет на помещенного под домашний арест 70-летнего экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, установили у него дома оборудование для контроля за его перемещением и объяснили условия меры пресечения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе.

«Накануне сотрудники инспекции посетили Виктора Ишаева у него дома на улице Крылатские Холмы, объяснили порядок и условия нахождения под домашним арестом, а также установили оборудование электронного контроля и надели на него электронный браслет», — рассказал источник.

28 марта Басманный суд Москвы избрал Виктору Ишаеву домашний арест сроком на 27 мая. Он обвиняется в мошенничестве со средствами «Роснефти» при заключении контракта на аренду здания представительства «Роснефти» в Хабаровске, в то время, когда был вице-президентом компании. Сам Ишаев заявил в суде, что считает обвинение абсурдным, отметив, что, по данным следствия, сумма ущерба за пять лет составила 5 млн рублей.

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