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13:48 (мск), источник: ТАСС

WSJ: причиной катастрофы эфиопского Boeing мог стать сбой в бортовой системе MCAS

ТАСС, 29 марта. Газета сообщает, что система улучшения характеристик маневренности автоматически включилась до начала резкого пике самолета.

Источник: AP 2019

Эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «система улучшения характеристик маневренности»). Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

«Во время брифинга в четверг в Федеральном авиационном управлении США среди специалистов наметился консенсус относительно того, что автоматизированная система MCAS дала сбой как во время последнего полета лайнера компании Ethiopian Airlines в начале марта, так и в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился за пять месяцев до этого», — приводит издание слова одного из экспертов, участвующих в расследовании.

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Согласно данным, полученным с бортовых самописцев разбившегося эфиопского Boeing, система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать, указали эксперты.

Как пишет The Wall Street Journal, ожидается, что предварительный доклад о причинах катастрофы будет обнародован эфиопскими властями в ближайшие дни.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Жертвами падения 29 октября 2018 года индонезийского Boeing 737 MAX 8 в Яванское море стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили в настоящее время эксплуатацию самолетов такой серии.

Корпорация Boeing уже внесла изменения в программное обеспечение (ПО) MCAS. Как заявил в среду вице-президент Boeing Майк Синнет, эта система «на протяжении сотен часов проверялась на испытательных стендах, а также в ходе нескольких полетов для сертификации». Другой представитель корпорации сообщил журналистам, что «вопрос о том, когда именно новое ПО будет установлено на самолеты Boeing 737 MAX 8, зависит от национальных регулирующих органов».

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