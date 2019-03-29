WSJ: причиной катастрофы эфиопского Boeing мог стать сбой в бортовой системе MCAS
ТАСС, 29 марта. Газета сообщает, что система улучшения характеристик маневренности автоматически включилась до начала резкого пике самолета.
ТАСС, 29 марта. Газета сообщает, что система улучшения характеристик маневренности автоматически включилась до начала резкого пике самолета.
Эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «система улучшения характеристик маневренности»). Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
«Во время брифинга в четверг в Федеральном авиационном управлении США среди специалистов наметился консенсус относительно того, что автоматизированная система MCAS дала сбой как во время последнего полета лайнера компании Ethiopian Airlines в начале марта, так и в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился за пять месяцев до этого», — приводит издание слова одного из экспертов, участвующих в расследовании.
Согласно данным, полученным с бортовых самописцев разбившегося эфиопского Boeing, система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать, указали эксперты.
Как пишет The Wall Street Journal, ожидается, что предварительный доклад о причинах катастрофы будет обнародован эфиопскими властями в ближайшие дни.
10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Жертвами падения 29 октября 2018 года индонезийского Boeing 737 MAX 8 в Яванское море стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили в настоящее время эксплуатацию самолетов такой серии.
Корпорация Boeing уже внесла изменения в программное обеспечение (ПО) MCAS. Как заявил в среду