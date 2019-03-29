Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, инцидент произошел 28 марта вечером. Среди пострадавших — сын мэра Назрани Алихана Тумгоева, его охранник и еще одни человек.
Ранения получены не серьезные, отметил источник. По его словам, причину нападения установить не удалось, поскольку неизвестные скрылись. Задержать по горячим следам их не удалось. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.