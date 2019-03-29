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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

Прийти в полицию и «не позорить свой род» участника ДТП ранее призвал сам Кадыров.

Узнав про это, Джамбеков «сразу же принял решение сдаться».

Он «готов понести любое наказание, предусмотренное законом», отметил Кадыров.

Глава Чечни также опубликовал в соцсетях видеозапись обращения Джамбекова, который выразил соболезнования родным погибших.

Мужчина признал свою вину в ДТП, но подчеркнул, что это произошло непредумышленно.

Джамбеков также извинился перед населением России и главой Чечни.

Смертельное ДТП

Mercedes Gelandewagen и «Нива», в которой ехала семья, столкнулись на Можайском шоссе в Москве 24 марта. Погибли женщина и ребенок, находившиеся в отечественном автомобиле. Мужчину-водителя госпитализировали.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии.

Telegram-канал Mash сообщил, что владелец иномарки — боец ММА Абдул-Рахман Дудаев из Чечни, а за рулем иномарки находился друг Дудаева — судимый за разбой Муслим Джамбеков. Позже Дудаев пояснил журналистам, что продал машину год назад.

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