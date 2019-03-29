Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным», — написал руководитель республики в своем
Прийти в полицию и «не позорить свой род» участника ДТП ранее призвал сам Кадыров.
Узнав про это, Джамбеков «сразу же принял решение сдаться».
Он «готов понести любое наказание, предусмотренное законом», отметил Кадыров.
Глава Чечни также опубликовал в соцсетях видеозапись обращения Джамбекова, который выразил соболезнования родным погибших.
Мужчина признал свою вину в ДТП, но подчеркнул, что это произошло непредумышленно.
Джамбеков также извинился перед населением России и главой Чечни.
Смертельное ДТП
Mercedes Gelandewagen и «Нива», в которой ехала семья, столкнулись на Можайском шоссе в Москве 24 марта. Погибли женщина и ребенок, находившиеся в отечественном автомобиле.
Водитель Mercedes скрылся с места аварии.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.