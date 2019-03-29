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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина, которая родилась в семье российского дальнобойщика, воспользовалась услугами стилиста перед судебным заседанием в Нью-Йорке. Об этом сообщает GQ.

Источник: AP 2019

На слушание, которое состоялось в среду, 27 марта, Сорокина явилась в облегающем черном платье с глубоким вырезом из коллекции итальянского люксового бренда Miu Miu, ожерелье-чокере и очках в массивной оправе французской марки Celine. Позже она дополнила свой наряд бежевым свитером шведского бренда H&M.

По данным издания, адвокат Сорокиной Тодд Сподек специально нанял «судебного стилиста», заботясь о внешнем виде своей подзащитной:

Крайне важно, чтобы Анна была одета соответствующим образом во время суда. Стиль Анны был движущей силой в ее бизнесе и жизни, был частью ее личности. Я хочу, чтобы присяжные увидели эту часть, и пригласил стилиста помочь с выбором правильного наряда.

Адвокат не назвал имени стилиста, однако подсказал Instagram-аккаунт, посвященный модным образам Сорокиной.

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Сейчас в профиле @annadelveycourtlooks опубликовано три фотографии, самая старая из которых появилась в четверг, 27 марта. В подписках аккаунта всего два человека — сама Анна Сорокина (под псевдонимом Анна Делви, которым она пользовалась во время пребывания в США) и профессиональная стилистка Анастейша Уокер (Anastasia Walker).

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В четверг, 28 марта, адвокат Сподек подтвердил, что Уокер — и есть стилист обвиняемой. Отмечается, что ранее она работала со звездами, в частности с актрисой и певицей Кортни Лав, рэперами T-Pain и G-Eazy. Адвокат также рассказал об одежде Сорокиной во второй день слушания: на ней была черная блузка французского дома Yves Saint Laurent и брюки дизайнера Виктории Бекхэм.

По информации New York Post, адвокат обеспокоился внешним видом подзащитной еще в октябре. Они запаниковали, что в бежевой тюремной униформе Сорокина будет выглядеть виноватой. Тогда Сподек отправил помощника в H&M с заданием купить одежду, в которой она бы не выглядела как заключенная. В результате Сорокина предстала перед судом в черном пиджаке, сером свитере, укороченных брюках и белых кроссовках: этот наряд издание окрестило «очень стильным».

28-летняя Анна Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви.

Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя. Сорокина носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые, из-за чего все окружающие были уверены, что она из богатой семьи.

Сорокина обманом взяла кредит на 200 тысяч долларов, пообещав, что ее европейские родственники его оплатят. Она бесплатно или на деньги богатых друзей жила в отелях, ходила в дорогие рестораны и на вечеринки. Ее арестовали в июле 2017 года.

Если Сорокину признают виновной в кражах в особо крупном размере и мошенничестве, она может провести до 15 лет в тюрьме.

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