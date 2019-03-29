СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings

Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет. По словам представителя авиакомпании, причиной тления кресла явилось включение зажигалки пассажиром.
«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по информации, размещенной в некоторых средствах массовой информации, о возгорании пассажирских кресел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Анталья, организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Следствие уточняет, что в ходе проверки будет дана оценка действий сотрудников авиакомпании.