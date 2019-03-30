Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву
В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации — Москва 24.
В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации — Москва 24.
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, доставлен из Грозного в Москву.
«Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта
Mercedes Gelandewagen и «Нива», в которой ехала семья, столкнулись на Можайском шоссе 24 марта. Погибли женщина и ребенок, находившиеся в отечественном автомобиле.
29 марта подозреваемый явился с повинной в полицию в Грозном после соответствующего требования главы Чечни Рамзана Кадырова. Джамбеков признал, что ДТП произошло по его вине, и принес соболезнования родным и близким погибших.
Накануне стало известно, что несколько руководителей и сотрудников ГИБДД Москвы наказаны по итогам служебной проверки после аварии. Один из находившихся на месте аварии — инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Олег Новоселов — уволен со службы в органах внутренних дел.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что Общественный фонд имени Ахмата Кадырова приобретет пострадавшему в ДТП на Можайском шоссе Роману Роменкову автомобиль «Нива».