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21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Автомобиль полковника МВД угнали в Санкт-Петербурге

Автомобиль помощника начальника УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Светланы Коротковой украли во дворе ее дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Короткова припарковала серый Mitsubishi ASX вечером 28 марта во дворе своего дома на улице Доблести. Утром она обнаружила, что автомобиль исчез. Его примерная стоимость 1,3 миллиона рублей. Отмечается, что пострадавшая приобрела машину совсем недавно.

Полицейские подключили к поиску автомобиля наружные наряды и патрули вневедомственной охраны, а также опросили жителей дома, в котором живет Короткова. Несмотря на это, на данный момент пропажу не нашли.

В январе под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение. Через полчаса машину нашли, а подозреваемого в угоне задержали.

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