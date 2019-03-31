Maruv обокрали в украинском аэропорту
Украинскую певицу Анну Корсун, известную как Maruv, ограбили в аэропорту Борисполь. Об этом она сообщила в
Украинскую певицу Анну Корсун, известную как Maruv, ограбили в аэропорту Борисполь. Об этом она сообщила в
Корсун возвращалась из
Однако, по словам Maruv, у нее не было «ничего ценного».
«Тщательно упаковывайте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены как я», — отметила певица.
Maruv стала победительницей национального отбора на «Евровидение», но позже стало известно, что она не поедет на конкурс. Причиной стали разногласия по поводу контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.
Вслед за ней от поездки на мероприятие отказались группы Freedom Jazz и Kazka.
27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в «Евровидении-2019», которое пройдет с 14 по 18 мая в