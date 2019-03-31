РБК: владелец S7 Филев разбился на самолете
Владислав Филев, владелец и основатель S7, разбился на самолете в Германии, утверждает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности. Информацию подтвердил второй источник.
Владислав Филев, владелец и основатель S7, разбился на самолете в Германии, утверждает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности. Информацию подтвердил второй источник.
Тем временем «Интерфакс», ссылаясь на некий осведомленный источник, пишет, что
Журналисты отмечают, что самолеты авиации общего назначения авиакомпании «Глобус» занимаются перевозками руководства группы S7.
Как пишет ТАСС, разбившийся в ФРГ самолет летел из Франции. Идентефикацию жертв, по данным полиции, будут проводить на следующей неделе.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о гибели совладельца компании Натальи Филевой и ее отца. Также агентство со ссылкой на источник в окружении гендиректора S7 Филева пишет, что информация о его гибели не соотвествует действительности.