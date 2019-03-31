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21:04 (мск), источник: BFM.ru

РБК: владелец S7 Филев разбился на самолете

Владислав Филев, владелец и основатель S7, разбился на самолете в Германии, утверждает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности. Информацию подтвердил второй источник.

Источник: РИА "Новости"

Тем временем «Интерфакс», ссылаясь на некий осведомленный источник, пишет, что бизнес-джет, предположительно, авиакомпании «Глобус» разбился при вылете из Франкфурта, трое россиян погибли. «Самолет бизнес-авиации, принадлежащий, предположительно, российской авиакомпании “Глобус” (входит в группу S7), потерпел крушение при вылете из аэропорта “Франкфурт”, погибли трое россиян, находившихся на борту», — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что самолеты авиации общего назначения авиакомпании «Глобус» занимаются перевозками руководства группы S7.

Как пишет ТАСС, разбившийся в ФРГ самолет летел из Франции. Идентефикацию жертв, по данным полиции, будут проводить на следующей неделе.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о гибели совладельца компании Натальи Филевой и ее отца. Также агентство со ссылкой на источник в окружении гендиректора S7 Филева пишет, что информация о его гибели не соотвествует действительности.

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