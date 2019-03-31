Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе во Франкфурте
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, подтвердила
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, подтвердила
«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета
«После удара о землю самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно предварительным данным, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе», — сказано в сообщении.
Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что
«По предварительным данным, среди пассажиров самолета была Наталия Филева и ее отец», — уточнил источник.