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21:39 (мск), источник: Интерфакс

Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе во Франкфурте

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, подтвердила пресс-служба авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», — говорится в сообщении.

В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел.

«После удара о землю самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно предварительным данным, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе», — сказано в сообщении.

Эгельсбах — это коммуна на территории земли Гессен. Самолет разбился на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE).

Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что бизнес-джет Epic, предположительно принадлежащий российской авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7), разбился после взлета из аэропорта Франкфурта. По информации собеседника агентства, «погибли трое россиян, находившихся на борту».

«По предварительным данным, среди пассажиров самолета была Наталия Филева и ее отец», — уточнил источник.

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