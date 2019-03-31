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23:09 (мск), источник: ТАСС

Власти Германии назвали предположительную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе

БЕРЛИН, 31 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Пилот разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находились, предположительно, двое россиян, мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корр. ТАСС представитель Германской службы безопасности полетов (ДФС).

«Что привело к трагедии, не знаю точно, но могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолетом», — сказал он. Собеседник агентства отметил, что самолет марки EPIC следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и «упал непосредственно перед посадкой».

При этом, по его словам, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС.

Со своей стороны пресс-служба S7 сообщила, что в авиакатастрофе погибла акционер и председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.

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