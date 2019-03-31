Update: Wenige Kilometer von der Unglücksstelle ereignete sich ein Unfall mit einem Polizeiauto. Zwei Menschen starben.https://t.co/rYtEgtTfDm— hessenschau (@hessenschau) 31 марта 2019 г.
Власти Германии назвали предположительную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
БЕРЛИН, 31 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Пилот разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находились, предположительно, двое россиян, мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корр. ТАСС представитель Германской службы безопасности полетов (ДФС).