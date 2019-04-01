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12:38 (мск), источник: ТАСС

В Малайзии вынесен приговор гражданке Вьетнама за смерть Ким Чен Нама

СИНГАПУР, 1 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии приговорил в понедельник гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в действиях, повлекших смерть Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает издание «Стар».

Источник: AP 2019

Как рассказал адвокат, прокуратур предложил переквалифицировать обвинение по другой статье — «причинение вреда здоровью с использованием опасных элементов» вместо «умышленного убийства».

Максимальное наказание могло составить лишение свободы на срок до 10 лет, штраф, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. В то же время ранее девушке грозила смертная казнь через повешение.
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Между тем в прошлом месяце прямо в зале суда была освобождена другая подозреваемая 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа. Гособвинитель неожиданно снял с нее все обвинения, в тот же день девушка вернулась на родину. Вместе с тем прокуроры настаивали на том, что молодые женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь. Адвокаты же уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала- Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно- паралитического вещества VX (Ви-экс).

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Почти сразу же после преступления помимо девушек был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали. Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи.

Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.

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