На разбившемся бизнес-джете Наталии Филевой не было «черных ящиков»
При крушении частного самолета Epic LT в Германии погибли три человека, в том числе совладелец S7 Наталия Филева. Причины крушения пока не известны.
При крушении частного самолета Epic LT в Германии погибли три человека, в том числе совладелец S7 Наталия Филева. Причины крушения пока не известны.
На борту
«Место крушения тщательно исследовано. Бортовых самописцев не обнаружено», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что оснащение частных самолетах такого типа «черными ящиками» не предусмотрено. Действующие международные нормы и правила этого также не требуют.
Первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко подтвердил агентству ТАСС, что на потерпевшем крушение самолете могло не быть «черных ящиков». «Данный вид самолета может быть не оборудован бортовыми самописцами. Для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет», — заявил Зайко. Он отметил, что власти Германии пока не информировали МАК о том, что бортовые самописцы обнаружены.
Зайко сообщил также, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета примут участие в расследовании обстоятельств катастрофы. «Государство, чей самолет потерпел крушение, всегда входит в состав комиссии по расследованию», — пояснил он.
Эксперты вылетают в Германию 1 апреля. Зайко отметил, что у немецких специалистов есть все необходимое для расследования. Российские эксперты готовы при необходимости проконсультировать их и оказать помощь в расшифровке «черных ящиков», если они все же будут найдены, сообщил собеседник агентства.
Причины крушения пока не известны.
По данным системы Flightradar, за два дня до катастрофы, 29 марта, Epic LT, вылетел из московского аэропорта Домодедово в польский Краков, откуда отправился во Францию.