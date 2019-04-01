Россиянин почистил снег с крыши дома и провалился в туалет
Рабочий в Перми чистил снег с крыши двухэтажного дома и провалился в одну из квартир вместе с потолком, сообщает 59.ru.
Рабочий в Перми чистил снег с крыши двухэтажного дома и провалился в одну из квартир вместе с потолком, сообщает 59.ru.
По данным портала, мужчина упал вместе с несколькими слоями потолка в санузел квартиры второго этажа, когда проходил через чердак — под ним обрушился деревянный пол. Рабочий получил ушибы.
Жительница пострадавшей квартиры вызвала специалистов управляющей компании «Домовладение», которые закрыли дыру фанерой:
Пока нам никто ничего не обещал, а в понедельник придет комиссия — будут решать, что делать дальше. Пока ванной нам нельзя пользоваться.
По ее словам, дом, построенный около 70 лет назад, трясется