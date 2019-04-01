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17:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин почистил снег с крыши дома и провалился в туалет

Рабочий в Перми чистил снег с крыши двухэтажного дома и провалился в одну из квартир вместе с потолком, сообщает 59.ru.

По данным портала, мужчина упал вместе с несколькими слоями потолка в санузел квартиры второго этажа, когда проходил через чердак — под ним обрушился деревянный пол. Рабочий получил ушибы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жительница пострадавшей квартиры вызвала специалистов управляющей компании «Домовладение», которые закрыли дыру фанерой:

Пока нам никто ничего не обещал, а в понедельник придет комиссия — будут решать, что делать дальше. Пока ванной нам нельзя пользоваться.

По ее словам, дом, построенный около 70 лет назад, трясется из-за работы стиральной машинки и стоит под наклоном, а его крыша постоянно протекает. В 2014 году здание было признано аварийным, однако власти не решили вопрос переселения жильцов.

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