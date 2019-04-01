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18:06 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат рассказал о настроении Абызова в СИЗО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Адвокаты впервые после ареста посетили в следственном изоляторе бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по обвинению в хищении.

Источник: Агентство «Москва»

«Он все еще находится на карантине, но, несмотря на крайне некомфортные условия, он не жалуется, не подавлен, а, наоборот, находится в рабочем, конструктивном настрое», — сказал «Интерфаксу» его адвокат Александр Аснис.

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Он отметил, что в ходе сегодняшнего посещения адвокаты обсудили с Абызовым комплекс вопросов, направленных на сбор доказательств невиновности экс-министра.

«Абызов уверен в своей невиновности и намерен доказать это следствию», — отметил адвокат.

Он уточнил, что 3 апреля следователь пригласил адвокатов для участия в следственных действиях по делу экс-министра.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова до 25 мая. Бывшему министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

По версии следствия, в 2011 — 2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе со своими соучастниками Абызов обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, и похитил средства этих компаний в размере 4 млрд рублей. Деньги, как считает СК, были выведены за рубеж.

Справка
Схема Абызова: что не так со сделками, за которые арестовали экс-министра

Откуда в деле против бывшего министра хищения на 4 миллиарда рублей?

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