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19:40 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после авиакатастрофы в Германии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. По факту авиакатастрофы в ФРГ, в которой погибла совладелец S7 Наталия Филева, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, сообщается на сайте СК РФ.

Источник: Reuters

«По факту крушения частного самолета в Федеративной Республике Германии, в результате которого, по предварительным данным, погибли граждане Российской Федерации… возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого находилось два пассажира и пилот воздушного судна. По предварительным данным, погибшими являлись граждане РФ — акционер S7 Наталия Филёва, её отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

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