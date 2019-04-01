СК возбудил дело после авиакатастрофы в Германии

«По факту крушения частного самолета в Федеративной Республике Германии, в результате которого, по предварительным данным, погибли граждане Российской Федерации… возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого находилось два пассажира и пилот воздушного судна. По предварительным данным, погибшими являлись граждане РФ — акционер S7 Наталия Филёва, её отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.