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23:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Индия опасно намусорила в космосе

После испытания Индией противоспутникового оружия на околоземной орбите появилось около 400 фрагментов космического мусора. Об этом заявил директор НАСА Джеймс Брайденстайн, передает ТАСС.

Источник: Reuters

Он уточнил, что возможно спрогнозировать дальнейшую траекторию лишь 60 осколков, и сложившаяся ситуация увеличила риск для МКС на 44 процента. «Намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос», — заявил он.

Одновременно с выступлением Брайденстайна МИД России выпустило официальное заявление, в котором назвало внешнеполитическим приоритетом Москвы предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в еще одну сферу вооруженного противостояния.

Испытания Индией противоспутникового оружия, в ходе которого удалось ликвидировать находящийся на высоте 300 километров космический аппарат, состоялись 26 марта. Позднее в Институте космических исследований РАН указали, что появившиеся на околоземной орбите обломки могут угрожать российской миссии «Прогресс МС-11», запуск которой намечен на 6 апреля.

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