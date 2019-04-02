Обломки сложились в плоский штопор
Причину гибели совладелицы S7 Group ищут в действиях пилота ее самолета.
Причину гибели совладелицы S7 Group ищут в действиях пилота ее самолета.
Как стало известно «Ъ», наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Epic LT в Германии, в которой погибли совладелица и председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец и перевозивший семью летчик, эксперты считают ошибку последнего. Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.
В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой. Бизнесвумен вместе со своим отцом Валерием Карачевым совершила на нем турне по Европе, посетив в субботу польский Краков и французский Канн. Следующим пунктом назначения, намеченным уже на воскресенье, должен был стать немецкий городок Эгельсбах, расположенный неподалеку от
По словам источника «Ъ», именно
Около 15:30 пилот госпожи Филевой Андрей Дикун запросил разрешение на посадку в Эгельсбахе и получил его. Затем, как заявил представитель Службы безопасности полетов Германии (DFS), сообщил, что отключается от системы радиолокационного управления и переходит с инструментального (Instrumental Flight Rules) на визуальный (Visual Flight Rules) полет.
О
Упавшая машина тут же загорелась, поэтому все трое находившихся на ее борту, даже если и уцелели после удара о землю, мгновенно погибли в огне.
Расследованием катастрофы занялась комиссия Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий (BFU), в которую войдет сотрудник Межгосударственного авиакомитета. Как заявили в комитете, российский специалист уже направлен в командировку в Германию. Техническая комиссия будет устанавливать причину ЧП, а тем временем Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) попытается найти виновников трагедии, жертвами которой стали трое российских граждан. 1 апреля СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Несмотря на значительные привлеченные к расследованию силы, разобраться с обстоятельствами ЧП и убедительно доказать свою позицию специалистам, по мнению близкого к международной комиссии источника «Ъ», будет непросто. В первую очередь потому, что до сих пор не удалось найти самописцы с разбившегося самолета, которых, возможно, и вовсе не было.
Речевой же отсутствовал изначально, ведь «административный» самолет управляется одним пилотом и переговариваться ему в полете просто не с кем. Разве что с пассажирами.
Между тем, по мнению источников «Ъ», уже после завершенного 1 апреля разбора обломков Epic была выдвинута версия, которая, видимо, станет доминирующей в расследовании. Согласно этому предположению, после перехода на ручное управление машиной пилот Дикун по
Как пояснил один из собеседников «Ъ», о потере летчиком контроля над машиной (в диалогах членов комиссии постоянно звучит фраза «Loss of control» или LOC в международной классификации) свидетельствует компактное расположение обломков на поле. Машина падала с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью, поэтому после падения остатки Epic заняли небольшую территорию.
Благодаря осмотру обломков удалось установить и еще один важный факт — двигатель самолета в момент удара о землю наверняка работал на низких оборотах, и только благодаря этому некоторые лопасти винта Epic не срезались при ударе о землю, а остались целыми.
Все эти наблюдения позволили экспертам предположить, что пилот даже не попытался компенсировать, возможно, допущенную им при посадке ошибку — например, уйти на второй круг или совершить вынужденную посадку. Внезапный штопор не оставил ему на это ни времени, ни возможности.
В авиакомпании «Глобус» 53-летний Андрей Дикун работал со дня ее основания, с апреля 2008 года. В ней он занимал должность старшего
Сергей Машкин; Константин Воронов, Елена Морозова, Новосибирск