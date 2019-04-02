Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Стягиваются дополнительные силы": масштабное ЧП в Краснодаре
Назван лучший в мире автомобильный завод
Воронежец наткнулся на окровавленную иглу в кинотеатре
Как в РФ отреагировали на уход Назарбаева
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Как волшебные свойства грибов могут спасти человечествоУ грибов — огромный и сильно недооцененный человеком потенциал. Они способны помочь нам решить серьезнейшие проблемы
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
49-летняя Лопез показала фото в бикини со съемок фильма
Светлана Пермякова снялась в «Модном приговоре»
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Роналду попозировал в белье (фото)
У Ирины Безруковой роман с молодым актером
Важная инвестиция: 55 самых женственных пальто на весну
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как сэкономить на покупке мебели. 5 золотых правил
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
10:48 (мск), источник: Lenta.Ru

«Женоненавистник и садист высшего порядка»

Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец.

Источник: AP 2019

Убийство актрисы, совершенное 62 года назад, остается одним из самых громких нераскрытых дел в США. Бывший полицейский уверен, что раскрыл это дело, а преступник его отец, но коллеги считают его доводы бреднями. Историю жестокого убийства и конспирологических догадок проследила «Лента.ру».

Беспрецедентная жестокость

Темноволосая красавица Элизабет Шорт была одной из многих девушек из глубинки, мечтающих сниматься в кино. Она родилась в Гайд-Парке, пригороде Бостона, штат Массачусетс, в 1924 году и с детства обожала журналы о кино. В 19 лет Шорт покинула родной дом и отправилась на запад в поисках лучшей звездной жизни. Следующие несколько лет она посещала многочисленные кинопробы, но ей не суждено было достичь голливудского успеха, о котором она так страстно мечтала.

Новость
Установлена личность Джека-потрошителя

Юная актриса встречалась с разными мужчинами. Какое-то время она была серьезно влюблена в майора ВВС США Мэтта Гордона. Пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась — Гордон погиб в авиакатастрофе в 1945 году. После смерти жениха Шорт жила в Калифорнии, нигде подолгу не задерживалась. Она любила мужское общество и внимание, принимала дорогие подарки и банковские чеки. Девушка тратила большие суммы на дорогие вещи, предпочитая голод плохой одежде. Незадолго до смерти Шорт писала бывшему любовнику о своих планах переехать в Чикаго, чтобы начать там карьеру модели. Но и этим планам не суждено было сбыться. Последний раз девушку видели живой 9 января 1947 года в отеле «Билтмор», в центре Лос-Анджелеса.

Утром 15 января 1947 года в полицейское управление Лос-Анджелеса поступил звонок от взволнованной женщины, которая утверждала, что наткнулась на расчлененное человеческое тело на пересечении Нортон-авеню и 39-й улицы. Прибывшие на указанное место детективы долго не могли оправиться от увиденного. На траве у дороги лежало обнаженное женское тело, разрезанное пополам по талии. Руки были заведены за голову, а ноги раздвинуты.

Травмы девушки были настолько ужасными, что очевидцы не могли поверить, что кто-то мог сотворить подобное с живым человеком.

По всему телу убитой были видны следы побоев, а рот разорван до ушей.

Место преступления | Источник: AFP 2019

По оценке детективов, последние три дня жизни Шорт были полны боли и ужаса. Беспрецедентная жестокость, с которой было совершено убийство, поражала даже опытных полицейских. Из тела жертвы выкачали всю кровь и тщательно вымыли его бензином, что не оставляло надежды обнаружить отпечатки пальцев. Рядом с телом нашли мешок с цементом, пропитанный кровью.

Скандальная сенсация

Следующий день после страшной находки стал знаковым для газеты Los Angeles Examiner — больше экземпляров за всю историю издания купили только в день победы во Второй мировой войне. Росту продаж во многом поспособствовал созданный журналистами скандальный образ Шорт — ее позиционировали как вызывающе одетую молодую девушку, которая ночами бродила в одиночестве по улицам, намекая на то, что она была элитной проституткой. Позже подруга детства убитой вспоминала: «О ней писали просто ужасно».

Новость
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн

Газеты изо дня в день повторяли, что якобы незадолго до смерти Элизабет Шорт получила прозвище Черный Георгин в подражание популярному на тот момент фильму «Синий Георгин». Из многочисленных заявлений полиции следует, что это прозвище было очередной выдумкой журналистов. Знакомые Элизабет также отрицают, что когда-либо слышали это прозвище.

21 января 1947 года в офис редактора газеты Los Angeles Examiner позвонил мужчина, заявивший, что это он убил Элизабет Шорт. Он добавил, что скоро редактор получит важную посылку с «сувенирами с Бет Шорт». А через несколько дней почтальон обнаружил подозрительный конверт, адресованный нескольким местным изданиям. На конверте было написано: «Вот вещи Георгина». Внутри оказались свидетельство о рождении убитой, ее визитные карточки и фотографии. Текст на конверте был составлен из букв, вырезанных из газеты, но некоторые слова были написаны от руки.

Посылку тщательно протерли бензином, как и тело Шорт, и полицейские решили, что отправитель и есть настоящий убийца. Через несколько дней появилось еще одно послание, в котором предполагаемый убийца указал место, где он будет ждать полицейских, чтобы сдаться. Однако отправитель солгал — на названное место так никто и не явился. После этого он прислал еще одно письмо, где сообщил, что передумал и что убийство Элизабет было оправдано.

Внимание со стороны прессы, порождающее многочисленные мифы вокруг убийства, привлекало странных личностей — около 60 человек приходили в полицию с повинной в убийстве Шорт.
Записка от убийцы, полученная полицейскими | Источник: AP 2019

Расследование убийства Элизабет Шорт стало одним из самых масштабных и продолжительных в истории США. Детективы подозревали каждого знакомого убитой. Несколько тысяч человек было вызвано на допрос, а несколько сотен вошли в список подозреваемых. Но никто из них так и не был осужден. Располагая гигантским штатом сотрудников и в то же время не имея достаточных доказательств, полицейские так и не смогли предъявить кому бы то ни было обвинения, и к весне 1947 года дело было объявлено «глухарем».

Новость
История приговоренного к смерти, которого трижды не сумели казнить

Загадка убийства Элизабет Шорт до сих пор будоражит умы многочисленных журналистов и ученых. Из года в год появлялись теории, связывающие убийство Шорт с другими преступлениями, совершенными в США в тот период. В большинстве своем авторы этих фантастических гипотез никак не могут подтвердить свои догадки.

Убийство Элизабет Шорт стало частью американской массовой культуры. Ему посвятили фильм «Черная Орхидея» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, по мотивам преступления выходит сериал «Я ночь», основанный на мемуарах внучки главного подозреваемого. В баре отеля «Билтмор», где Шорт последний раз видели живой, предлагают популярный коктейль Black Dahlia. Десятки интернет-сыщиков выкладывают в сеть новые версии этого загадочного убийства, писатели издают объемные книги.

Так, женщина по имени Дженис Ноултон выдвинула версию, что ее отец был убийцей Элизабет Шорт.

Ее книга была хламом, все это неправда, — заявила сестра Ноулсон в интервью газете Los Angeles Times после смерти автора. — Она верила в это, но в действительности все было не так.

«Он как питбуль»

Однако дело Черного Георгина обрело новую жизнь, когда за его расследование взялся бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходел. Он был блестящим полицейским, уверенно шел по карьерной лестнице, раскрывая самые запутанные преступления. В 1986 году Стив ушел на покой и основал свое частное агентство расследований.

После того как в 1999 году умер его отец, известный голливудский врач, мужчине предстояло разобрать его личные вещи. В одной из коробок он обнаружил старый семейный фотоальбом. Некоторые снимки были сделаны всемирно известным художником-сюрреалистом Мэном Реем, другом семьи. Одна из фотографий особенно привлекла внимание Стива. На ней была молодая девушка с великолепной темной шевелюрой. Детектив не мог поверить своим глазам — со снимка на него смотрела Черный Георгин.

Стив Ходел показывает снимки Элизабет Шорт, найденные в альбоме отца | Источник: AP 2019

Стив немедленно начал собственное расследование с нуля, копаясь в опросах свидетелей и газетных архивах. Детектив работает в сложнейших условиях: множество вещественных доказательств давно утеряно, большинство свидетелей умерли, включая детективов, которые вели это дело. Он добился, чтобы ФБР предоставило ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его отце. Так он узнал, что детективы уже тогда подозревали Джорджа Ходела, но не смогли собрать достаточно доказательств.

Новость
Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты. ФБР их опубликовали

Так, аутопсия показала, что несчастную не просто разрезали пополам в произвольном месте — убийца поместил резак между позвонками так, чтобы остались целы все кости. Эту процедуру мог провести только специально обученный человек. В 1930-х годах этому учили в медицинских школах, в одной из которых как раз учился Джордж Ходел. Затем детектив изучил фотографии конвертов, отправленных в редакцию газеты, и опешил. Почерк убийцы имел пугающее сходство с почерком его отца.

Стив смог найти квитанции, подтверждающие то, что его отец приобрел десять двухкилограммовых мешков с цементом за неделю до убийства Шорт. Такой же окровавленный мешок был найден на месте преступления.

Последние 20 лет Стив пытается собрать все сохранившиеся улики и доказательства, связывающие его отца с убийством Элизабет Шорт. За это время он опубликовал четыре книги и ведет свой личный блог, в котором раскрывает ужасную личность своего отца. Его первая книга Black Dahlia Avenger: The True Story — это более сотни страниц доказательств, перечисленных в хронологическом порядке, подобно журнальным записям полицейских. Несмотря на специфический формат, она попала в список бестселлеров The New York Times.

Он как питбуль, — прокомментировал выпуск книги брат автора, Келли Ходел. — После того как он вонзил зубы в добычу, он ее уже не отпустит.

В 2001 году Стив обратился к Стивену Кею, работающему в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса, с просьбой просмотреть собранные им доказательства. Он все еще не был уверен, что его отец совершил это страшное преступление. Но точно знал, что раскопал достаточно новых материалов, чтобы снова возбудить дело.

Через шесть недель Стивен Кей прокомментировал работу детектива следующими словами:

Благодаря замечательной детективной работе смелого сына доктора Джорджа Ходела имя доктора покроется бесчестьем.

Он также добавил, что, если бы Джордж был бы жив, он подал бы в суд на отпрыска.

Стив Ходел держит одну из своих книг | Источник: AP 2019

Только после столь высокой оценки своих трудов Стив начал писать книгу, чтобы поделиться своей историей со всем миром. По словам сына детектива, тот вставал каждый день в пять утра и с невероятным упорством работал над рукописью.

После выхода первой книги детектива, как по щелчку пальцев, стали всплывать новые доказательства вины его отца. Стив Лопес, обозреватель газеты Los Angeles Times, взялся писать рецензию на книгу Ходела и в ходе работы над проверкой фактов наткнулся на стенограмму прослушивания дома доктора, установленного полицейскими на основании подозрения в другом убийстве.

Большая часть стенограммы не содержит ничего примечательного, кроме одной детали. 19 февраля 1950 года в 20.25 детективы сделали пометки: «Женский крик. Снова женский крик (следует отметить, что женского голоса не было слышно до этого момента)». Затем в один из дней он обронил неосторожную фразу:

Предположим, я убил Черного Георгина. Они не смогут ничего доказать. Они больше не смогут допрашивать мою секретаршу, потому что она мертва.

Доктор привлекал внимание полицейских и раньше. В октябре 1949 года его обвинили в растлении 14-летней дочери Тамар. На суде три свидетеля утверждали, что видели, как Джордж Ходел пристает к дочери, но мать выступила на стороне мужа, поэтому его оправдали. Из-за того что он проходил подозреваемым по делу о домогательстве, через год полицейские включили его в огромный список предполагаемых убийц Элизабет Шорт.

Новость
Девочки дьявола. Кем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона

Секретаршу, упомянутую в стенограмме, звали Рут Сполдинг. Она умерла от передозировки наркотиков. Благодаря данным, полученным в результате прослушивания дома доктора, какое-то время его подозревали в убийстве сотрудницы. Но других доказательств у полицейских не было, и это дело пришлось закрыть. Позже было установлено, что Сподлинг планировала шантажировать начальника: девушка знала, что он намеренно ставил пациентам неправильный диагноз, чтобы проводить дополнительные анализы и лечение.

Стив Ходел много говорит о дружбе отца с художником-сюрреалистом Мэном Реем. Джордж восхищался работами Рея, и две из них, — «Влюбленные» и «Минотавр» — имеют пугающее сходство с изуродованным телом Элизабет. Стив утверждает, что Джордж таким образом подражал другу. «Безумие отца было напрямую связано с его верой в сюрреализм. Он был нигилистом, женоненавистником и садистом высшего порядка».

Оборванная нить

Для Стива дело его отца подобно ниточке в свитере: ты осторожно дергаешь ее, думая, что она вот-вот закончится, а она продолжает тянуться — так и в его расследовании каждое новое доказательство ведет к чему-то новому, а иногда и к другому преступлению.

Стив смог найти нить, которая соединяет его отца с десятками убийств, совершенных по всей Калифорнии, и в конце концов начал подозревать, что его отец — легендарный убийца Зодиак.

Родственники Элизабет Шорт перед допросом. В центре — Фиби Шорт, мать убитой. По краям — сестра Элизабет Вирджиния Уэст и ее муж — Чарльз Уэст | Источник: AP 2019

После выхода первой книги Стива Ходела успех был ошеломляющим. Однако после заявления о том, что его отец может быть также ответственен за преступления Зодиака, интерес к его работе стал угасать.

Новость
Бойня в Маунт Кармел. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром

Читатели решили, что детектив слишком увлекся своей навязчивой идеей. Один из офицеров полицейского управления Лос-Анджелеса Брайан Карр критически прокомментировал расследование детектива-писателя: «У меня нет времени, чтобы доказать или опровергнуть то, что говорит этот человек. Я завален другими делами, которые, возможно, еще будут раскрыты».

Стив давно отказался от попыток повлиять на сотрудников правоохранительных органов: «Мои читатели — это мои судьи и присяжные».

В августе 2018 года детектив смог найти еще одно подтверждение своей теории: рукописное письмо полицейским от информатора, в котором Джордж Ходел назван убийцей Элизабет Шорт. Стив также нашел телеграмму от третьей жены Джорджа своему бывшему возлюбленному, в которой написано: «Твоя догадка о Джордже верна, можешь ли ты сегодня помочь детям и мне убежать из дома, если это возможно».

«Я любил своего отца, — добавляет Стив. — Я был уверен, что смогу доказать, что он не имеет отношения к этим преступлениям. У меня не получилось».

Георгий Мултыков

 Умер актер из «Особенностей национальной охоты» и «Бандитского Петербурга»
Выборы на Украине: радикалы, страх революции и русофобия
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
В России предложили ввести новые налоги
ФСБ провела обыски в службе специальных объектов президента
Мадонна выступит на «Евровидении»
Банки обяжут выпускать только бесконтактные карты
Россиянин - второй в XXI веке, кто набрал 125 очков за сезон НХЛ
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Спорт
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф Третий матч завершился домашней победой петербургского клуба в овертайме
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
УАЗ выпустит «русский Prado» (это, похоже, не шутка) Автомобиль построят на абсолютно новой платформе и предложат по цене около 1,5 миллиона рублей
Кино
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа Партнерами певицы по съемочной площадке стали Станислав Дужников и Роза Сябитова
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя Возможно, теперь Сашу будут называть ЧебуСашкой
Леди
Вера Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в неоновой футболке Звезда поразила фанатов своей красотой.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь