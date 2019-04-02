«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец.
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец.
Убийство актрисы, совершенное 62 года назад, остается одним из самых громких нераскрытых дел в США. Бывший полицейский уверен, что раскрыл это дело, а преступник его отец, но коллеги считают его доводы бреднями. Историю жестокого убийства и конспирологических догадок проследила «Лента.ру».
Темноволосая красавица Элизабет Шорт была одной из многих девушек из глубинки, мечтающих сниматься в кино. Она родилась в
Юная актриса встречалась с разными мужчинами.
Утром 15 января 1947 года в полицейское управление
По всему телу убитой были видны следы побоев, а рот разорван до ушей.
По оценке детективов, последние три дня жизни Шорт были полны боли и ужаса. Беспрецедентная жестокость, с которой было совершено убийство, поражала даже опытных полицейских. Из тела жертвы выкачали всю кровь и тщательно вымыли его бензином, что не оставляло надежды обнаружить отпечатки пальцев. Рядом с телом нашли мешок с цементом, пропитанный кровью.
Следующий день после страшной находки стал знаковым для газеты Los Angeles Examiner — больше экземпляров за всю историю издания купили только в день победы во Второй мировой войне. Росту продаж во многом поспособствовал созданный журналистами скандальный образ Шорт — ее позиционировали как вызывающе одетую молодую девушку, которая ночами бродила в одиночестве по улицам, намекая на то, что она была элитной проституткой. Позже подруга детства убитой вспоминала: «О ней писали просто ужасно».
Газеты изо дня в день повторяли, что якобы незадолго до смерти Элизабет Шорт получила прозвище Черный Георгин в подражание популярному на тот момент фильму «Синий Георгин». Из многочисленных заявлений полиции следует, что это прозвище было очередной выдумкой журналистов. Знакомые Элизабет также отрицают, что
21 января 1947 года в офис редактора газеты Los Angeles Examiner позвонил мужчина, заявивший, что это он убил Элизабет Шорт. Он добавил, что скоро редактор получит важную посылку с «сувенирами с Бет Шорт». А через несколько дней почтальон обнаружил подозрительный конверт, адресованный нескольким местным изданиям. На конверте было написано: «Вот вещи Георгина». Внутри оказались свидетельство о рождении убитой, ее визитные карточки и фотографии. Текст на конверте был составлен из букв, вырезанных из газеты, но некоторые слова были написаны от руки.
Посылку тщательно протерли бензином, как и тело Шорт, и полицейские решили, что отправитель и есть настоящий убийца. Через несколько дней появилось еще одно послание, в котором предполагаемый убийца указал место, где он будет ждать полицейских, чтобы сдаться. Однако отправитель солгал — на названное место так никто и не явился. После этого он прислал еще одно письмо, где сообщил, что передумал и что убийство Элизабет было оправдано.
Расследование убийства Элизабет Шорт стало одним из самых масштабных и продолжительных в истории США. Детективы подозревали каждого знакомого убитой. Несколько тысяч человек было вызвано на допрос, а несколько сотен вошли в список подозреваемых. Но никто из них так и не был осужден. Располагая гигантским штатом сотрудников и в то же время не имея достаточных доказательств, полицейские так и не смогли предъявить кому бы то ни было обвинения, и к весне 1947 года дело было объявлено «глухарем».
Загадка убийства Элизабет Шорт до сих пор будоражит умы многочисленных журналистов и ученых. Из года в год появлялись теории, связывающие убийство Шорт с другими преступлениями, совершенными в США в тот период. В большинстве своем авторы этих фантастических гипотез никак не могут подтвердить свои догадки.
Убийство Элизабет Шорт стало частью американской массовой культуры. Ему посвятили фильм «Черная Орхидея» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, по мотивам преступления выходит сериал «Я ночь», основанный на мемуарах внучки главного подозреваемого. В баре отеля «Билтмор», где Шорт последний раз видели живой, предлагают популярный коктейль Black Dahlia. Десятки
Так, женщина по имени Дженис Ноултон выдвинула версию, что ее отец был убийцей Элизабет Шорт.
Ее книга была хламом, все это неправда, — заявила сестра Ноулсон в интервью газете Los Angeles Times после смерти автора. — Она верила в это, но в действительности все было не так.
Однако дело Черного Георгина обрело новую жизнь, когда за его расследование взялся бывший детектив полиции
После того как в 1999 году умер его отец, известный голливудский врач, мужчине предстояло разобрать его личные вещи. В одной из коробок он обнаружил старый семейный фотоальбом. Некоторые снимки были сделаны всемирно известным
Стив немедленно начал собственное расследование с нуля, копаясь в опросах свидетелей и газетных архивах. Детектив работает в сложнейших условиях: множество вещественных доказательств давно утеряно, большинство свидетелей умерли, включая детективов, которые вели это дело. Он добился, чтобы ФБР предоставило ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его отце. Так он узнал, что детективы уже тогда подозревали Джорджа Ходела, но не смогли собрать достаточно доказательств.
Так, аутопсия показала, что несчастную не просто разрезали пополам в произвольном месте — убийца поместил резак между позвонками так, чтобы остались целы все кости. Эту процедуру мог провести только специально обученный человек. В 1930-х годах этому учили в медицинских школах, в одной из которых как раз учился Джордж Ходел. Затем детектив изучил фотографии конвертов, отправленных в редакцию газеты, и опешил. Почерк убийцы имел пугающее сходство с почерком его отца.
Стив смог найти квитанции, подтверждающие то, что его отец приобрел десять двухкилограммовых мешков с цементом за неделю до убийства Шорт. Такой же окровавленный мешок был найден на месте преступления.
Последние 20 лет Стив пытается собрать все сохранившиеся улики и доказательства, связывающие его отца с убийством Элизабет Шорт. За это время он опубликовал четыре книги и ведет свой личный блог, в котором раскрывает ужасную личность своего отца. Его первая книга Black Dahlia Avenger: The True Story — это более сотни страниц доказательств, перечисленных в хронологическом порядке, подобно журнальным записям полицейских. Несмотря на специфический формат, она попала в список бестселлеров The New York Times.
Он как питбуль, — прокомментировал выпуск книги брат автора, Келли Ходел. — После того как он вонзил зубы в добычу, он ее уже не отпустит.
В 2001 году Стив обратился к Стивену Кею, работающему в окружной прокуратуре
Через шесть недель Стивен Кей прокомментировал работу детектива следующими словами:
Благодаря замечательной детективной работе смелого сына доктора Джорджа Ходела имя доктора покроется бесчестьем.
Он также добавил, что, если бы Джордж был бы жив, он подал бы в суд на отпрыска.
Только после столь высокой оценки своих трудов Стив начал писать книгу, чтобы поделиться своей историей со всем миром. По словам сына детектива, тот вставал каждый день в пять утра и с невероятным упорством работал над рукописью.
После выхода первой книги детектива, как по щелчку пальцев, стали всплывать новые доказательства вины его отца. Стив Лопес, обозреватель газеты Los Angeles Times, взялся писать рецензию на книгу Ходела и в ходе работы над проверкой фактов наткнулся на стенограмму прослушивания дома доктора, установленного полицейскими на основании подозрения в другом убийстве.
Большая часть стенограммы не содержит ничего примечательного, кроме одной детали. 19 февраля 1950 года в 20.25 детективы сделали пометки: «Женский крик. Снова женский крик (следует отметить, что женского голоса не было слышно до этого момента)». Затем в один из дней он обронил неосторожную фразу:
Предположим, я убил Черного Георгина. Они не смогут ничего доказать. Они больше не смогут допрашивать мою секретаршу, потому что она мертва.
Доктор привлекал внимание полицейских и раньше. В октябре 1949 года его обвинили в растлении 14-летней дочери Тамар. На суде три свидетеля утверждали, что видели, как Джордж Ходел пристает к дочери, но мать выступила на стороне мужа, поэтому его оправдали.
Секретаршу, упомянутую в стенограмме, звали Рут Сполдинг. Она умерла от передозировки наркотиков. Благодаря данным, полученным в результате прослушивания дома доктора,
Стив Ходел много говорит о дружбе отца с
Для Стива дело его отца подобно ниточке в свитере: ты осторожно дергаешь ее, думая, что она
Стив смог найти нить, которая соединяет его отца с десятками убийств, совершенных по всей Калифорнии, и в конце концов начал подозревать, что его отец — легендарный убийца Зодиак.
После выхода первой книги Стива Ходела успех был ошеломляющим. Однако после заявления о том, что его отец может быть также ответственен за преступления Зодиака, интерес к его работе стал угасать.
Читатели решили, что детектив слишком увлекся своей навязчивой идеей. Один из офицеров полицейского управления
Стив давно отказался от попыток повлиять на сотрудников правоохранительных органов: «Мои читатели — это мои судьи и присяжные».
В августе 2018 года детектив смог найти еще одно подтверждение своей теории: рукописное письмо полицейским от информатора, в котором Джордж Ходел назван убийцей Элизабет Шорт. Стив также нашел телеграмму от третьей жены Джорджа своему бывшему возлюбленному, в которой написано: «Твоя догадка о Джордже верна, можешь ли ты сегодня помочь детям и мне убежать из дома, если это возможно».
«Я любил своего отца, — добавляет Стив. — Я был уверен, что смогу доказать, что он не имеет отношения к этим преступлениям. У меня не получилось».
Георгий Мултыков