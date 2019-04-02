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01:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки

Арестованы поставщик защищенных компьютеров и их получатели из оперативно-поискового бюро.

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) полицейского ведомства. По обвинению в получении взяток на общую сумму 12 млн руб. арестованы начальник управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управление «Т») полковник Сергей Бурков и его подчиненный, также полковник Степан Уваров. Предполагаемый взяткодатель — владелец ООО НВМ Владимир Щербаков отправлен под домашний арест.

По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении полковников полиции Буркова и Уварова отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило в конце марта по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, начальник управления «Т» Сергей Бурков в июне прошлого года в силу своего служебного положения узнал о том, что ОПБ МВД планирует провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Узнал он и о том, что его знакомый предприниматель Владимир Щербаков, занимающийся через свои ЗАО АСТ, ООО «Технопроект» и ООО НВМ оптовой торговлей компьютерным оборудованием, весьма заинтересован получить госконтракт от ОПБ МВД.

Следует отметить, что оперативно-поисковое бюро является одним из самых секретных подразделений органов внутренних дел.
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Подавляющее большинство его функций регламентируется законом об оперативно-разыскной деятельности и соответствующими нормативными документами. Одним из основных видов работы подразделения является проведение таких специфических мероприятий, как негласное, скрытое или зашифрованное визуальное наблюдение (отличаются методами исполнения) с целью получения о лицах, представляющих оперативный интерес, например фигурантах дела и их контактах, максимально полной информации. Сотрудники пользуются самыми широкими возможностями для маскировки, в том числе документами прикрытия.

По версии следствия, в свои планы заработать на сделке с господином Щербаковым полковник Бурков посвятил начальника 28-го отдела управления «Т» Степана Уварова, в служебные обязанности которого входили обеспечение закупок товаров, работ и услуг, разработка аукционной и договорной документации, а также непосредственное заключение госконтрактов.

Как считают в ГСУ СКР, сначала господа Бурков и Уваров получили от господина Щербакова всю техническую информацию о 882 компьютерах, принтерах и источниках бесперебойного питания, которые предприниматель смог бы поставить ОПБ, а за откат в 12 млн руб. пообещали бизнесмену значительно завысить стоимость каждого компьютера, подготовить аукционную документацию так, чтобы ее условия не устраивали других потенциальных участников, обеспечив таким образом победу фирме господина Щербакова.

Кроме того, полицейские обещали господину Щербакову беспрепятственную приемку товара, поставленного МВД, даже если он окажется ненадлежащего качества.

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В августе 2018 года по итогам электронного голосования победило подконтрольное господину Щербакову ООО НВМ, а в сентябре был заключен госконтракт на поставку 882 якобы защищенных компьютеров за 91,46 млн руб. ОПБ МВД. После того как в ноябре деньги поступили на счет оптовика, тот в декабре прошлого года на улице Планерная Москвы лично передал полковнику Уварову 7 млн руб. Остальные 5 млн руб. полицейские получили в марте текущего года, после чего их и задержали. В минувшую пятницу по ходатайству следствия Пресненский райсуд арестовал на два месяца каждого из них. Под следствие попал и предполагаемый взяткодатель (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Владимир Щербаков, в отношении которого суд ограничился домашним арестом.

По данным «Ъ», сейчас проверяются другие контракты, заключенные компаниями господина Щербакова с МВД. В соответствии с ними различную компьютерную технику на сумму более 100 млн руб. в 2014—2018 годах получили бюро специальных технических мероприятий МВД — не менее закрытое для общественности, чем ОПБ, а также несколько подразделений окружной полиции Москвы.

Юрий Сенаторов

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