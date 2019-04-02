Секретное подразделение МВД снабжалось за взятки
Арестованы поставщик защищенных компьютеров и их получатели из
Арестованы поставщик защищенных компьютеров и их получатели из
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) и ФСБ установили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения МВД —
По данным источников «Ъ», уголовное дело в отношении полковников полиции Буркова и Уварова отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило в конце марта по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, начальник управления «Т» Сергей Бурков в июне прошлого года в силу своего служебного положения узнал о том, что ОПБ МВД планирует провести электронный аукцион для закупки защищенного компьютерного и периферийного оборудования. Узнал он и о том, что его знакомый предприниматель Владимир Щербаков, занимающийся через свои ЗАО АСТ, ООО «Технопроект» и ООО НВМ оптовой торговлей компьютерным оборудованием, весьма заинтересован получить госконтракт от ОПБ МВД.
Подавляющее большинство его функций регламентируется законом об
По версии следствия, в свои планы заработать на сделке с господином Щербаковым полковник Бурков посвятил начальника 28-го отдела управления «Т» Степана Уварова, в служебные обязанности которого входили обеспечение закупок товаров, работ и услуг, разработка аукционной и договорной документации, а также непосредственное заключение госконтрактов.
Кроме того, полицейские обещали господину Щербакову беспрепятственную приемку товара, поставленного МВД, даже если он окажется ненадлежащего качества.
В августе 2018 года по итогам электронного голосования победило подконтрольное господину Щербакову ООО НВМ, а в сентябре был заключен госконтракт на поставку 882 якобы защищенных компьютеров за 91,46 млн руб. ОПБ МВД. После того как в ноябре деньги поступили на счет оптовика, тот в декабре прошлого года на улице Планерная Москвы лично передал полковнику Уварову 7 млн руб. Остальные 5 млн руб. полицейские получили в марте текущего года, после чего их и задержали. В минувшую пятницу по ходатайству следствия Пресненский райсуд арестовал на два месяца каждого из них. Под следствие попал и предполагаемый взяткодатель (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Владимир Щербаков, в отношении которого суд ограничился домашним арестом.
По данным «Ъ», сейчас проверяются другие контракты, заключенные компаниями господина Щербакова с МВД. В соответствии с ними различную компьютерную технику на сумму более 100 млн руб. в 2014—2018 годах получили бюро специальных технических мероприятий МВД — не менее закрытое для общественности, чем ОПБ, а также несколько подразделений окружной полиции Москвы.
Юрий Сенаторов