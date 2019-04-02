ФСБ провела обыски в службе специальных объектов президента
Силовиков интересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка в подмосковном Чехове.
Силовиков интересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка в подмосковном Чехове.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с представителями Следственного комитета России (СКР) провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП), сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Источники РБК рассказали, что сотрудников ФСБ и СКР «заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2» в Чеховском районе Московской области. По версии следствия, часть утраченной спецобъектом территории — 35 гектар — включена в состав близлежащего населенного пункта Талалихино.
«Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, проводилась на основании постановления администрации Чеховского района от 1999 года. Документ был подделан, в нем говорится о переводе в муниципальный фонд земельных участков, расположенных в поселке Талалихино, под объекты
Собеседник РБК также отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
По информации издания, этот эпизод стал частью большого уголовного дела об организации преступного сообщества. Следователи полагают, что администрацией Чеховского района была организована схема вывода земельных участков, находящихся в государственной собственности, в частную. Один из свидетелей, показания которого имеются в распоряжении РБК, рассказал, что эту схему придумал в 2000-х помощник бизнесмена Олега Стрекалова Данис Низаметдинов. По его утверждению, в хищении государственных земель принимали участие бывшие главы района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.