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09:53 (мск), источник: Daily Storm

ФСБ провела обыски в службе специальных объектов президента

Силовиков интересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка в подмосковном Чехове.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с представителями Следственного комитета России (СКР) провели обыски в юридическом отделе воинской части, входящей в состав Службы специальных объектов (относится к Главному управлению специальных программ президента (ГУСП), сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По их данным, в ходе обысков изъяты документы, имеющие отношение к межеванию земельного участка спецобъекта площадью 35 гектар рядом с поселком Талалихино, тендер на который был проведен в 2010 году по поддельным документам.
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Источники РБК рассказали, что сотрудников ФСБ и СКР «заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2» в Чеховском районе Московской области. По версии следствия, часть утраченной спецобъектом территории — 35 гектар — включена в состав близлежащего населенного пункта Талалихино.

«Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, проводилась на основании постановления администрации Чеховского района от 1999 года. Документ был подделан, в нем говорится о переводе в муниципальный фонд земельных участков, расположенных в поселке Талалихино, под объекты коммунально-бытового назначения», — рассказал источник издания, знакомый с ходом расследования.

По его словам, позднее на этой территории был построен элитный коттеджный поселок «Лесное озеро» и небольшой ликеро-водочный завод, а по соседству с ними — логистические и производственные комплексы и мыловаренное предприятие.

Собеседник РБК также отметил, что уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По информации издания, этот эпизод стал частью большого уголовного дела об организации преступного сообщества. Следователи полагают, что администрацией Чеховского района была организована схема вывода земельных участков, находящихся в государственной собственности, в частную. Один из свидетелей, показания которого имеются в распоряжении РБК, рассказал, что эту схему придумал в 2000-х помощник бизнесмена Олега Стрекалова Данис Низаметдинов. По его утверждению, в хищении государственных земель принимали участие бывшие главы района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.

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