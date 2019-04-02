Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ДНР озвучили, что будет если Зеленский победит на выборах
Как нас обманывают на шиномонтаже? 9 популярных способов
Женщина с двумя матками родила дважды за месяц
Важная инвестиция: 55 самых женственных пальто на весну
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Как волшебные свойства грибов могут спасти человечествоУ грибов — огромный и сильно недооцененный человеком потенциал. Они способны помочь нам решить серьезнейшие проблемы
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Роналду попозировал в белье (фото)
Знаменитые мужчины, которые назвали детей в честь себя
В моду вошли очень странные головные уборы
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
15Хроника Даманского конфликта
11:42 (мск), источник: RTVi

В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали в давке на акции памяти убитого рэпера Нипси Хассла

В Лос-Анджелесе вечером 1 апреля несколько человек получили серьезные травмы в давке, которая началась на акции памяти убитого американского рэпера Нипси Хассла. Об этом написала газета Los Angeles Times.

Сотни людей собрались возле импровизированного мемориала на парковке возле магазина одежды Marathon на юге Лос-Анджелеса, где застрелили Хассла. Панику и давку спровоцировали сообщения о стрельбе и звуки выстрелов.

В полиции Лос-Анджелеса не подтвердили, что в толпе кто-то начал стрелять. Los Angeles Times написала, что в больницы привезли не меньше 10 человек.

По данным CNN, речь идет о 19 пострадавших, двое из которых в критическом состоянии. У остальных травмы не представляют угрозы для жизни.

Полицейские уточнили, что среди пострадавших нет людей с огнестрельными ранениями.

По словам музыканта ДеАндре Харви, который участвовал в акции, это было мирное собрание друзей и фанатов убитого рэпера. Люди передавали друг другу громкоговоритель и делились историями о Хассле. Он добавил, что в какой-то момент в толпе началась драка. Из-за нее разбились стеклянные подсвечники, а люди приняли эти звуки за выстрелы и запаниковали.

33-летнего Эрмиаса Асгедома, известного под псевдонимом Нипси Хассл, застрелили 31 марта напротив его собственного магазина на юге Лос-Анджелеса. Полиция назвала имя подозреваемого. Это 29-летний афроамериканец Эрик Холдер. Он несколько раз выстрелил в рэпера и еще двух человек, которые были с Хасслом. Раненые сейчас в больнице.

Подозреваемый скрылся с места преступления и находится в розыске.

Нипси Хассл был музыкантом и бизнесменом. В 2018 году его альбом Victory Lap номинировали на «Грэмми» как лучший рэп-альбом года.

 NASA показало лучшие проекты марсианских домов
Россия даст Беларуси кредит на $600 млн, чтобы Минск погасил долги перед Москвой
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
В России предложили ввести новые налоги
ФСБ провела обыски в службе специальных объектов президента
В Германии закрылась последняя норковая ферма
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет
Банки обяжут выпускать только бесконтактные карты
Мадонна выступит на «Евровидении»
Спорт
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети Президент ФЛГР Елена Вяльбе считает, что во время главных стартов сезона ничто не должно отвлекать спортсменов
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Новый кроссовер Hyundai оказался «маленьким Santa Fe» В Индии местные дилеры Hyundai начали получать новые кроссоверы Venue
Кино
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа Партнерами певицы по съемочной площадке стали Станислав Дужников и Роза Сябитова
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя Возможно, теперь Сашу будут называть ЧебуСашкой
Леди
Вера Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в неоновой футболке Звезда поразила фанатов своей красотой.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь