В Лос-Анджелесе несколько человек пострадали в давке на акции памяти убитого рэпера Нипси Хассла

Сотни людей собрались возле импровизированного мемориала на парковке возле магазина одежды Marathon на юге Лос-Анджелеса, где застрелили Хассла. Панику и давку спровоцировали сообщения о стрельбе и звуки выстрелов.
В полиции Лос-Анджелеса не подтвердили, что в толпе кто-то начал стрелять. Los Angeles Times написала, что в больницы привезли не меньше 10 человек.
По данным CNN, речь идет о 19 пострадавших, двое из которых в критическом состоянии. У остальных травмы не представляют угрозы для жизни.
Полицейские уточнили, что среди пострадавших нет людей с огнестрельными ранениями.
По словам музыканта ДеАндре Харви, который участвовал в акции, это было мирное собрание друзей и фанатов убитого рэпера. Люди передавали друг другу громкоговоритель и делились историями о Хассле. Он добавил, что в какой-то момент в толпе началась драка. Из-за нее разбились стеклянные подсвечники, а люди приняли эти звуки за выстрелы и запаниковали.
33-летнего Эрмиаса Асгедома, известного под псевдонимом Нипси Хассл, застрелили 31 марта напротив его собственного магазина на юге Лос-Анджелеса. Полиция назвала имя подозреваемого. Это 29-летний афроамериканец Эрик Холдер. Он несколько раз выстрелил в рэпера и еще двух человек, которые были с Хасслом. Раненые сейчас в больнице.
Подозреваемый скрылся с места преступления и находится в розыске.
Нипси Хассл был музыкантом и бизнесменом. В 2018 году его альбом Victory Lap номинировали на «Грэмми» как лучший рэп-альбом года.