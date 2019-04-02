Бывшего российского офицера приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

По данным следствия, с января 2016 года по апрель 2017 года Хисамов, находясь в сирийском городе Ракка, воевал на стороне игиловцев. Там же он прошел обучение в лагере боевиков. Он также занимался вербовкой в Турции, где и был задержан в апреле 2017 года. При нем были документы гражданина Таджикистана, которые оказались поддельными.
Позднее Хисамова передали России. На него завели уголовное дело об обучении в целях осуществления террористической деятельности и об участии в террористической организации.
Ранее сообщалось, что Хисамов, которому на момент задержания было 34 года, — уроженец Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший сотрудник Министерства обороны РФ в звании капитана.
По сведениям МВД Таджикистана, Хисамов собирался вернуться в Россию, чтобы совершить преступление.
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