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12:07 (мск), источник: Интерфакс

Бывшего российского офицера приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Бывшего офицера министерства обороны РФ Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической группировке ИГ (запрещена в России), сообщил во вторник пресс-секретарь Северо-Кавказского военного окружного суда.

По данным следствия, с января 2016 года по апрель 2017 года Хисамов, находясь в сирийском городе Ракка, воевал на стороне игиловцев. Там же он прошел обучение в лагере боевиков. Он также занимался вербовкой в Турции, где и был задержан в апреле 2017 года. При нем были документы гражданина Таджикистана, которые оказались поддельными.

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Позднее Хисамова передали России. На него завели уголовное дело об обучении в целях осуществления террористической деятельности и об участии в террористической организации.

Ранее сообщалось, что Хисамов, которому на момент задержания было 34 года, — уроженец Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший сотрудник Министерства обороны РФ в звании капитана.

По сведениям МВД Таджикистана, Хисамов собирался вернуться в Россию, чтобы совершить преступление.

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