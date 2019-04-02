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12:19 (мск), источник: ТАСС

Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова

Организатор экспедиции Оскар Конюхов сообщил, что лодка получила повреждения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор экспедиции Оскар Конюхов:

После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для весельной лодки <...> В 22:17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра.
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По данным организатора экспедиции, к 02:00 мск ветер начал стихать, пока оценить повреждения сложно. «На палубу выйти невозможно из-за штормовой погоды, да и сейчас в районе глубокая ночь. Неизвестно, что творится в носовом отсеке, есть ли повреждения и поступает ли вода. Носовой люк открыть невозможно, волнение в океане пять метров, палубу заливает. Придется ждать улучшения погоды для инспекции лодки», — добавил Конюхов.

По его словам, за 117 суток пути лодка «Акрос» ни разу не переворачивалась. «Связь с лодкой есть, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа», — пояснил собеседник агентства.

23 марта путешественник справился с 12-балльным штормом, который настиг его в Тихом океане.

Маршрут экспедиции

Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке. Он стартовал 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили), мыс Горн — мыс Люин (Австралия) и мыс Люин — порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

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Лодка «Акрос», на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту 9-метрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте «Алые паруса» через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

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