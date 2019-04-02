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15:17 (мск), источник: Ведомости

Россия осталась лидером в Европе по числу заключенных

Самые распространенные преступления — экономические.

Россия сохраняет лидирующие в Европе позиции по количеству тюремного населения, говорится в докладе экспертов Лозаннского университета, подготовленного для Совета Европы, он опубликован во вторник. По данным на 2017 — январь 2018 г. в России насчитывалось 418,3 заключенных на 100 000 жителей — более чем в 1,5 раза больше, чем у соседей по списку Грузии (252 заключенных на 100 000 жителей) и Азербайджана (235), и вчетверо больше, чем в среднем в Европе — 102,5 заключенных на 100 000 жителей.

Общая численность заключенных в 2018 г. составила 602 176 человек, это больше, чем где бы то ни было в Европе, и примерно соответствует населению целой страны — Черногории. Следом идут Великобритания (84 373), Польша (73 822) и Франция (69 596 заключенных).

Меньше всех сидят в самых маленьких странах: Сан-Марино (18 заключенных на 100 000 жителей), Лихтенштейне (31,5) и Исландии (47).

Одновременно Россия вошла в число стран, где наблюдалось наиболее значительное снижение численности заключенных — на 32,4% за последние 10 лет.

Власти 12 государств сообщили, что их тюрьмы перенаселены: в Северной Македонии приходится 122,3 заключенных на 100 мест, в Румынии — 120,5, во Франции — 116,3. Россия данных о загруженности тюрем не предоставила. В среднем по Европе на 91,4 заключенных в тюрьмах — 100 мест.

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Также, посчитали авторы доклада, в среднем на одного заключенного в день в Европе тратят 66,5 евро. Дороже всего заключенные обходится Швеции (380 евро в день), Норвегии (283,5 евро) и Нидерландам (244 евро). Россия на заключенных тратит меньше всех — 2,5 евро в день (данные не подтверждены официально, уточняют авторы доклада), даже у следующей по скупости страны, Азербайджана — 6 евро в день, в Молдавии — 9,4 евро, в Грузии — 11,7 евро. Но российские тюремные власти распоряжаются самым большим в Европе бюджетом — 3,9 млрд. На втором месте Германия, которая тратит на пенитенциарную систему 3,1 млрд евро, на третьем — Италия и Франция (по 2,7 млрд евро).

Европейцы чаще всего попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками, воровством, убийствами и грабежами. Наиболее распространенный срок заключения — 1−3 года, средняя продолжительность не превышает 8,2 месяца. Пожизненное заключение отбывают 1,2% осужденных.

В России большинство заключенных отбывают сроки от 5 до 10 лет лишения свободы, пожизненно сидит менее одного процента. Наиболее распространены в России экономические преступления, убийства, нападения и грабежи.

Смертность среди тюремного населения России в два раза выше, чем в среднем по Европе: 51 случай на 10 000 заключенных, каждый десятый случай — самоубийство. Но тут Россия — не лидер: в Молдавии 55 смертей на 10 000 заключенных, в Северной Македонией — 52, в Болгарии — та же 51 смерть на 10 000 заключенных.

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