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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын главы Ми-6 погиб в аварии

В Шотландии погиб сын главы Секретной службы разведки (Ми-6, Mi6) Алекса Янгера. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: Police Scotland

По информации полиции, 22-летний Сэм Янгер умер в результате ДТП на территории частного поместья в области Стерлинг в субботу, 30 марта. В правоохранительных органах сообщили, что пока смерть молодого человека «рассматривается как необъяснимая, однако подозрительных обстоятельств, по предварительным данным, нет». В настоящее время причины аварии расследуются.

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Семья Сэма описала его как прекрасного сына, а также попросила уважать частную жизнь. Молодой человек окончил престижный Даличский колледж, во время учебы в котором был также членом команды по регби. Ассоциация бывших учеников назвала Янгера бескорыстным, душевным, веселым и преданным.

У главы Секретной службы разведки и его жены также есть еще двое детей. Им 24 года и 20 лет, отмечает The Telegraph. Издание указывает, что Сэм родился в Вене в 1996-м, когда его отец находился там по работе.

Алекс Янгер занимает должность главы Ми-6 с 2014 года. В целом он работает во внешней разведке более 20 лет. Не исключается, что мужчина может остаться на этом посту и после истечения пятилетнего срока на этом посту в ноябре 2019-го. Отмечается, что это может произойти в интересах стабильности в сфере безопасности после выхода Великобритании из Евросоюза.

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