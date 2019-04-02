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17:18 (мск), источник: РИА Новости

После взрыва в Военной академии в Петербурге возбудили уголовное дело

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в Академии им. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает Следственный комитет.

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6
фотографий

«В связи с инцидентом в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета, уточняет ведомство.

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Ранее в Минобороны сообщили, что «неустановленный безоболочный предмет» взорвался во вторник в Академии, три человека получили травмы, им уже оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. На месте работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.

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Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти.

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