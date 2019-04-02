После взрыва в Военной академии в Петербурге возбудили уголовное дело
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в Академии им. Можайского в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в Академии им. Можайского в
«В связи с инцидентом в
В настоящее время проводятся следственные действия и
Ранее в Минобороны сообщили, что «неустановленный безоболочный предмет» взорвался во вторник в Академии, три человека получили травмы, им уже оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. На месте работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.