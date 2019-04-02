В военной академии покушались на массовое убийство
Появилась первая версия взрыва в академии имени Можайского.
Появилась первая версия взрыва в академии имени Можайского.
По предварительным данным, взрыв в
По данным источников Ъ, в 13.30 под одной из лестниц в здании академии Можайского был обнаружен пакет, осматривая который, курсанты предположили, что в нем находится взрывное устройство. Курсанты позвали преподавателей, среди которых был полковник Закиров — в прошлом профессиональный сапер, прошедший две чеченские компании и другие «горячие точки». По одной из версий, именно офицер Закиров решил накрыть находку бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва. Тем не менее, бомба сработала. Причем взрыв оказался такой мощности, что обвалилась лестница, под которой находилось СВУ.
В СКР сообщили, что их жизни находятся вне опасности, тем не менее, серьезнее других преподавателей пострадал именно господин Закиров, отмеченный за участие в боевых действиях орденом Мужества, медалью «За отвагу» и почетным среди
На место ЧП выехали представители всех оперативных служб города. Осмотрев остатки бомбы, специалисты пришли к выводу, что это было безоболочное устройство, по мощности эквивалентное 500−600 г тротила. Его конструкцию еще предстоит установить
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).
Николай Сергеев