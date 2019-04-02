Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Владимир Путин откроет новый автозавод
Сын трогательно поздравил Сергея Лазарева с днем рождения
Альбина Джанабаева показала, как украсить наряд живыми цветами
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Ледник растет, а полюс таетПарадоксы мирового глобального потепления
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя
В Москве найден брошенный в квартире 9-летний ребенок
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Жена Малкина сфотографировалась в купальнике (фото)
Хоккеист наклеил 7000 стикеров на машину партнера
Альбина Джанабаева показала, как украсить наряд живыми цветами
Собчак, Барановская и другие гости показа Беллы Потемкиной
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
15Названо «Европейское дерево года»
18:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В военной академии покушались на массовое убийство

Появилась первая версия взрыва в академии имени Можайского.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

По предварительным данным, взрыв в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел при попытке нейтрализовать найденную бомбу. Наиболее тяжелые травмы из четырех пострадавших офицеров получил полковник Рифат Закиров, ранее командовавший инженерно-саперным батальоном, а затем преподававший в академии. Следствие полагает, что взрыв являлся попыткой массового убийства.

По данным источников Ъ, в 13.30 под одной из лестниц в здании академии Можайского был обнаружен пакет, осматривая который, курсанты предположили, что в нем находится взрывное устройство. Курсанты позвали преподавателей, среди которых был полковник Закиров — в прошлом профессиональный сапер, прошедший две чеченские компании и другие «горячие точки». По одной из версий, именно офицер Закиров решил накрыть находку бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва. Тем не менее, бомба сработала. Причем взрыв оказался такой мощности, что обвалилась лестница, под которой находилось СВУ.

В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили полковники Закиров и Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева, работавшие в академии.
Новость
После взрыва в Петербурге нашли еще одну мину

В СКР сообщили, что их жизни находятся вне опасности, тем не менее, серьезнее других преподавателей пострадал именно господин Закиров, отмеченный за участие в боевых действиях орденом Мужества, медалью «За отвагу» и почетным среди военнослужащих-саперов знаком «За разминирование».

На место ЧП выехали представители всех оперативных служб города. Осмотрев остатки бомбы, специалисты пришли к выводу, что это было безоболочное устройство, по мощности эквивалентное 500−600 г тротила. Его конструкцию еще предстоит установить экспертам-взрывотехникам ФСБ.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

Во время загрузки произошла ошибка.
По данным источников Ъ, в дальнейшем действия неизвестного, оставившего бомбу, могут быть квалифицированы и как теракт. Считается, что пакет с бомбой, скорее всего, мог оставить кто-то из учащихся или сотрудников самой академии. В этом случае велика вероятность того, что преступление удастся раскрыть довольно быстро.

Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
 Кремль ответил Зеленскому
Названы самые умные страны мира
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
В Шотландии погиб сын главы Ми-6
На один из крупнейших круизных лайнеров в мире рухнул кран
Ученые рассказали, куда исчезли воробьи
Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре
Увольнение главы ГИБДД Москвы: в СМИ появились разные версии
Спорт
Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного соперника Хабиб Нурмагомедов считает американца Макса Холлоуэя своим наиболее вероятным оппонентом по поединку в сентябре
Hi-Tech
Apple выпустит три абсолютно новые OLED-iPhone в 2020 году. Какими они будут? Нас ждут серьезные изменения.
Авто
Владимир Путин откроет новый автозавод Президент России Владимир Путин 3 апреля примет участие в церемонии открытия завода Mercedes-Benz в Московской области
Кино
Семья Началовой отреагировала на съемки фильма о певице Ранее СМИ сообщили о том, что на экраны готовится выйти художественная картина о жизни звезды, скончавшейся в марте
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя Возможно, теперь Сашу будут называть ЧебуСашкой
Леди
Вера Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в неоновой футболке Звезда поразила фанатов своей красотой.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь