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21:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура: суворовцев могли умышленно заразить эхинококкозом

Массовое заражение ленточными червями (эхинококкоз) курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области могло произойти из-за умышленного отравления еды в столовой.

Такая версия рассматривается Генпрокуратурой как одна из трех основных, говорится в ответе ведомства депутату Госдумы Алексею Куринному.

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«Отрабатываются три основные версии возникновения источника заболевания: поставка в училище продукции (овощей, зелени, фруктов и мяса) с личинками эхинококка; недостаточная термическая обработка мяса, нарушение санитарных и эпидемиологических норм при мытье продуктов; умышленные действия третьих лиц по заражению пищи в процессе ее приготовления в столовой», — сказано в документе, который опубликован на странице депутата в «ВКонтакте».

Генпрокуратура уточнила, что назначено 13 паразитологических судебных экспертиз, которые пока не завершены. Все заразившиеся признаны потерпевшими, однако ни они, ни ни их законные представители с жалобами в ведомство не обращались.

Напомним, вспышка эхинококкоза была выявлена в ходе планового флюорографического обследования в рамках ежегодной диспансеризации. Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного из заболевших. У обследованных сотрудников учебного заведения на настоящий момент заболевание не обнаружено. Руководство училища рассказало, что межведомственная проверка не выявила нарушений санитарных норм в учебном заведении. По последним данным, заразившимися считаются около 50 человек.

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