Мужество пришлось отстаивать в суде
Вдова доказала боевой ветеранский статус погибшего в Сирии офицера.
Вдова доказала боевой ветеранский статус погибшего в Сирии офицера.
Как стало известно «Ъ», вдове офицера, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим, пришлось доказывать через суд, что ее муж, награжденный орденом Мужества за войну в Сирии, имеет посмертное право на статус ветерана боевых действий, а она сама и двое их несовершеннолетних детей — право на получение повышенной пенсии. Отказывая вдове в выплатах, военкомат ссылался на то, что у погибшего капитана не было ветеранского удостоверения. Установив, что офицер не получил документ, потому что «не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части», суд обязал военкомат расплатиться.
Волгоградский областной суд утвердил решение Центрального райсуда Волгограда, удовлетворившего иск Елены Петиной, поданный к военному комиссариату области в интересах как самой женщины, так и ее несовершеннолетних детей Дмитрия и Татьяны.
Обращаясь с заявлением в суд, Петина требовала установить факт выполнения ее супругом, капитаном 20-й отдельной гвардейской мотострелковой
В обоснование заявленных требований представитель Петиной привела данные из личного дела военнослужащего, погибшего при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим 7 марта прошлого года и сразу несколько решений «органов военного управления», подтверждающих, что капитан воевал в Сирии.
В деле, признал ответчик, действительно содержатся документы, подтверждающие факт участия капитана Петина в боевых действиях, но комиссариат «не правомочен признавать право погибшего» на получение соответствующего удостоверения «в целях установления в дальнейшем статуса истцов как членов семьи ветерана». Следовательно, полагал представитель военкомата, иск предъявлен к ненадлежащему ответчику.
Выслушав представителя истца, ответчика и исследовав письменные материалы дела, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению. Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу № 595 за 2017 год, лица, с сентября 2015 года воевавшие в Сирии, для получения удостоверения ветерана боевых действий должны предоставлять выписки из приказов, подтверждающие выполнение ими специальных задач.
Судом было установлено, что истец Елена Петина является супругой военнослужащего, в течение 92 суток, в том числе в момент гибели, выполнявшего специальные задачи в Сирии. За боевые отличия в этой стране Сергей Петин был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» и орденом Мужества. С 1 апреля 2018 года военным комиссариатом Волгоградской области Петиной и двум ее несовершеннолетним детям выплачиваются пенсии по случаю потери кормильца. Однако, выяснилось в суде, данные выплаты были назначены без учета того, что капитан Петин как участник боевых действий имел статус ветерана. Право на таковой за ним фактически было закреплено приказом командира части в Сирии, в которую был откомандирован военнослужащий, отметившим его непосредственное участие в боях. Суд признал, что за соответствующими документами военнослужащие, в том числе и Сергей Петин, должны обращаться лично. Но поскольку капитан Петин «не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части в Волгограде», то удостоверение ветерана он физически не мог получить. Таким образом, документ, решил суд, не получен «по объективным, не зависящим от сторон обстоятельствам».
Отметим, что это уже как минимум второй иск, связанный с авиакатастрофой в Хмеймиме, жертвами которой стали 39 военнослужащих. Это самая крупная единовременная потеря в сирийской кампании. Как уже сообщал «Ъ», вдове офицера Андрея Пыленка также пришлось обращаться в суд, чтобы заставить военкомат Владимирской области выплачивать ей и двум детям повышенные пенсии.
При этом следует отметить, что в спорах с военкоматами в судах приходится отстаивать свои интересы даже вдовам героев России. Так, Гелена Пешкова, муж которой пилот Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года и посмертно был удостоен высшего звания, в том же году подала иск в Правобережный райсуд Липецка, чтобы доказать право, свое и двух детей, на повышенную пенсию по случаю потери кормильца. Социальные выплаты, как выяснилось в суде, были назначены без учета 100-процентной надбавки, положенной родственникам Героя России. «Обратить решение к немедленному исполнению», — постановил тогда суд. Обжаловать это решение военкомат не стал.
Николай Сергеев