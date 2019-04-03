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11:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Мужество пришлось отстаивать в суде

Вдова доказала боевой ветеранский статус погибшего в Сирии офицера.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», вдове офицера, погибшего в катастрофе военного самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим, пришлось доказывать через суд, что ее муж, награжденный орденом Мужества за войну в Сирии, имеет посмертное право на статус ветерана боевых действий, а она сама и двое их несовершеннолетних детей — право на получение повышенной пенсии. Отказывая вдове в выплатах, военкомат ссылался на то, что у погибшего капитана не было ветеранского удостоверения. Установив, что офицер не получил документ, потому что «не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части», суд обязал военкомат расплатиться.

Волгоградский областной суд утвердил решение Центрального райсуда Волгограда, удовлетворившего иск Елены Петиной, поданный к военному комиссариату области в интересах как самой женщины, так и ее несовершеннолетних детей Дмитрия и Татьяны.

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Обращаясь с заявлением в суд, Петина требовала установить факт выполнения ее супругом, капитаном 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады Минобороны Сергеем Петиным специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики в период с 6 декабря 2017 года по 7 марта 2018 года, признав за ней и ее детьми права на социальные гарантии, предусмотренные законами «О ветеранах» и «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу…», на получение повышенной пенсии в связи с потерей кормильца. Кроме того, женщина настаивала, чтобы с военкомата взыскали 24,8 тыс. руб. задолженности, которые она могла получить, если бы военные чиновники своевременно признали положенные ей льготы.

В обоснование заявленных требований представитель Петиной привела данные из личного дела военнослужащего, погибшего при крушении самолета Ан-26 в аэропорту Хмеймим 7 марта прошлого года и сразу несколько решений «органов военного управления», подтверждающих, что капитан воевал в Сирии.

В свою очередь, представитель военкомата предлагал отклонить иск, ссылаясь на то, что при жизни военнослужащему Петину удостоверение ветерана боевых действий не выдавалось, в связи с чем «отсутствуют законные основания» для признания за членами его семьи права на социальные гарантии.

В деле, признал ответчик, действительно содержатся документы, подтверждающие факт участия капитана Петина в боевых действиях, но комиссариат «не правомочен признавать право погибшего» на получение соответствующего удостоверения «в целях установления в дальнейшем статуса истцов как членов семьи ветерана». Следовательно, полагал представитель военкомата, иск предъявлен к ненадлежащему ответчику.

Выслушав представителя истца, ответчика и исследовав письменные материалы дела, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению. Согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу № 595 за 2017 год, лица, с сентября 2015 года воевавшие в Сирии, для получения удостоверения ветерана боевых действий должны предоставлять выписки из приказов, подтверждающие выполнение ими специальных задач.

В соответствии с законом «О ветеранах», получение пенсии в качестве меры социальной поддержки предоставляется супруге погибшего ветерана боевых действий, не вступившей в повторный брак, и ее несовершеннолетним детям.
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Судом было установлено, что истец Елена Петина является супругой военнослужащего, в течение 92 суток, в том числе в момент гибели, выполнявшего специальные задачи в Сирии. За боевые отличия в этой стране Сергей Петин был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» и орденом Мужества. С 1 апреля 2018 года военным комиссариатом Волгоградской области Петиной и двум ее несовершеннолетним детям выплачиваются пенсии по случаю потери кормильца. Однако, выяснилось в суде, данные выплаты были назначены без учета того, что капитан Петин как участник боевых действий имел статус ветерана. Право на таковой за ним фактически было закреплено приказом командира части в Сирии, в которую был откомандирован военнослужащий, отметившим его непосредственное участие в боях. Суд признал, что за соответствующими документами военнослужащие, в том числе и Сергей Петин, должны обращаться лично. Но поскольку капитан Петин «не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части в Волгограде», то удостоверение ветерана он физически не мог получить. Таким образом, документ, решил суд, не получен «по объективным, не зависящим от сторон обстоятельствам».

Признав капитана участником боевых действий, суд удовлетворил иск его вдовы в полном объеме, в том числе и в части недополученных ею выплат. Впоследствии решение было подтверждено Волгоградским облсудом.
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Отметим, что это уже как минимум второй иск, связанный с авиакатастрофой в Хмеймиме, жертвами которой стали 39 военнослужащих. Это самая крупная единовременная потеря в сирийской кампании. Как уже сообщал «Ъ», вдове офицера Андрея Пыленка также пришлось обращаться в суд, чтобы заставить военкомат Владимирской области выплачивать ей и двум детям повышенные пенсии.

При этом следует отметить, что в спорах с военкоматами в судах приходится отстаивать свои интересы даже вдовам героев России. Так, Гелена Пешкова, муж которой пилот Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года и посмертно был удостоен высшего звания, в том же году подала иск в Правобережный райсуд Липецка, чтобы доказать право, свое и двух детей, на повышенную пенсию по случаю потери кормильца. Социальные выплаты, как выяснилось в суде, были назначены без учета 100-процентной надбавки, положенной родственникам Героя России. «Обратить решение к немедленному исполнению», — постановил тогда суд. Обжаловать это решение военкомат не стал.

Николай Сергеев

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