В Ингушетии начались обыски у напавших на ОМОН во время несогласованного митинга

Акция, проходившая 26 марта в столице республики Магасе, переросла из согласованной в несогласованную. Несмотря на то, что в заявке время проведения ограничивалось 18:00, активисты отказались ее прекратить и разошлись только утром 27 марта. По данным правительства Ингушетии, в акции приняли участие около 3 тыс. человек.
В ходе несанкционированного митинга возникали стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. В результате пострадали десять сотрудников ОМОН. Двое из них поступили в больницы в тяжелом состоянии. Среди митингующих пострадавших нет.
По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Личности нападавших установлены с помощью современных технологий. Для этого были использованы записи камер видеонаблюдения и съемки очевидцев, фиксировавших происходящее на камеры смартфонов. Часть этих съемок оказалась в Сети. На записях зафиксированы нарушения закона, в частности, видно, как ряд митингующих бросает в полицейских металлические заграждения, камни, наносит им удары палками и т. д.
Сегодня обыски проходят более чем у двадцати участников нападения на сотрудников правоохранительных органов. Части из них обвинения, скорее всего, будут предъявлены по уголовной статье, остальным — за административные правонарушения.
Несмотря на то, что экспертные оценки действий участников несанкционированного митинга в Магасе разнятся, в международной практике нападение на правоохранителей трактуется вполне однозначно.
Так, в середине марта министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал буйных участников акций «желтых жилетов» «убийцами» и обратился к правоохранителям с призывом максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков». В результате число задержанных в ходе акций возросло до 64.
А, в частности, 14 февраля стало известно, что бывший профессиональный боксер Кристофер Деттинже, который напал на полицейских во время акций протестов «желтых жилетов» в Париже, приговорен судом к 2,5 годам тюрьмы.
26—27 марта протестовавшие в ингушской столице Магасе выступали против утверждения закона «О референдуме Республики Ингушетия». Законопроект «О референдуме» приняли депутаты Народного собрания в первом чтении, документ готовился к рассмотрению во втором чтении 28 марта. По просьбе общественников глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал его для предварительного публичного обсуждения.