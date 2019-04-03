WSJ: пилоты упавшего эфиопского Boeing следовали инструкциям, отключив систему MCAS
ТАСС, 3 апреля. Однако это не помогло летчикам выровнять самолет.
ТАСС, 3 апреля. Однако это не помогло летчикам выровнять самолет.
Пилоты эфиопского авиалайнера Boeing 737 MAX 8, потерпевшего катастрофу в марте, после возникновения неполадок во время полета следовали установленным инструкциям. Они отключили так называемую систему MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «система улучшения характеристик маневренности»), но в результате так и не смогли выровнять самолет, и им пришлось вновь активировать ее, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на лиц, осведомленных о предварительных результатах расследования авиакатастрофы.
Как пишет издание, в Boeing ранее заявляли, что пилотам самолета удалось бы избежать падения, если бы они следовали установленным инструкциям и отключили MCAS. По данным газеты, следователи выяснили, что пилоты эфиопского Boeing 737 именно так и поступили, однако желаемого эффекта это не произвело.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, согласно данным, полученным с бортовых самописцев разбившегося самолета, система MCAS автоматически активировалась до того, как лайнер резко начал пикировать.